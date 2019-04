Am kommenden Samstag, 6. April, stellt in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr die Musikschule im Schulzentrum in Gerstetten ihr Unterrichtsangebot vor.

Gerstetten. Am kommenden Samstag, 6. April, stellt in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr die Musikschule im Schulzentrum in Gerstetten ihr Unterrichtsangebot vor. Sämtliche Lehrerinnen und Lehrer stehen beim Infoparcours durch die Räume für Fragen und erste Kontakte auf den Instrumenten zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es musikalische Darbietungen. Verschnaufen können die Besucher in der Cafeteria der Elternvertretung.