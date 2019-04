Drei Tage lang zeigten bei der Waldarbeitsmeisterschaft in Itzelberg und Ochsenberg mehr als 70 Profis ihr Können an der Motorsäge.

Nach einer Woche intensiver Vorbereitungen – wobei pünktlich zum Zeltaufbau der Regen eingesetzt hatte – starteten am Freitag die 11. baden-württembergischen Waldarbeitsmeisterschaften. Drei Tage lang zeigten mehr als 70 Profis ihr Können an der Motorsäge.

Am Freitag startete der Wettkampf bei bestem, aber kühlem Wetter in Ochsenberg auf dem ehemaligen Nasslagerplatz zum Zielbaumfällen. Bereits als Fünfter startete der Ochsenberger Ulrich Ruoff, der sich 2015 den Titel bei den deutschen Waldarbeitsmeisterschaften in der Königsdisziplin, dem Zielbaumfällen, gesichert hatte. Nachdem am Anfang alles planmäßig verlief, spielte ihm jedoch seine Motorsäge einen Streich und ging mehrere Male aus. Mit der Fällrichtung war Rouff aber vollauf zufrieden.

Präzisionsschnitt und Zielfällung

Tags darauf begannen dann auch die Wettkämpfe beim Forstlichen Bildungszentrum Itzelberg in den Disziplinen Sägekettenmontage, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt und Entasten eines Stammes. Markus Wick, der Vorsitzende des Vereins Waldarbeitsmeisterschaft Baden-Württemberg, freute sich über das breite Feld der Akteure. Unter anderem waren Gäste aus Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bayern, Brandenburg, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen vor Ort. Weitere Gastprofis kamen aus der Schweiz, Tschechien, Slowenien und Südtirol. Besonders stark vertreten waren die U-24-Profis. Thomas Schneider, U-24-Weltmeister aus Burgberg, war mit seinen Leistungen ebenfalls zufrieden.

Youtube

Im Außenbereich war Motorsägenschnitzer Sebastian Seifert aus Brandenburg am Werk, um aus einem Eichenstamm eine Eule herauszuarbeiten. Aus dem zweiten Stamm wurde eine Waldkulisse herausgesägt. Beide Stämme werden mit einem Brett verbunden, so dass eine Sitzbank entsteht. Bereits am Sonntagmorgen nahm der Besucherstrom kontinuierlich zu. Denn neben den Wettkämpfen gab es noch mehr zu sehen. Zahlreiche Aussteller waren auf dem Gelände. Das Forstliche Bildungszentrum hatte die Schule geöffnet und war mit dem Waldmobil vertreten. In einem aufgebauten Parcours konnten Kinder und Erwachsene ihr Wissen über Wald und Natur testen.