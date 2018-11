Leutershausen Sandra Bonnemeier sieht sich als Verfolgte

Leutershausen / Klaus Dammann

Die Leutershausener Bürgermeisterin zieht Parallelen zur Pogromnacht. Bonnemeier hatte auch in Niederstotzingen kandidiert.

Über den Jahreswechsel 2015/16 kandidierte Sandra Bonnemeier für den Chefsessel im Niederstotzinger Rathaus. Nur mit einem hauchdünnen Abstand von sieben Stimmen unterlag sie im Februar 2016. Weitere Kandidaturen im bundesdeutschen Süden folgten, schließlich wurde die Wirtschaftsförderin aus Nordrhein-Westfalen im November 2016 mit großer Mehrheit zum Stadtoberhaupt der 5600-Einwohner-Stadt Leutershausen im bayrischen Landkreis Ansbach gewählt.

In jüngerer Zeit ist nun aber die Sacharbeit im Rathaus von Leutershausen in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich in den Hintergrund getreten. Medien wie die „Süddeutsche Zeitung“, der „Bayrische Rundfunk“ und die „Fränkische Landeszeitung“ berichteten wiederholt über Beschwerden der Stadtratsmitglieder gegenüber dem Verhalten der Bürgermeisterin.

Diesen Berichten zufolge geht es ums Geld: Bonnemeier soll bis Mitte 2018 Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 186 000 Euro ohne Bewilligung des Gemeinderats an einen externen Berater aus Satteldorf vergeben haben. Die Staatsanwaltschaft Ansbach nahm ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue auf und Ende Oktober 2018 durchsuchte die Kriminalpolizei das Rathaus in Leutershausen sowie Bonnemeiers Wohnung. Den Medienberichten war zu entnehmen, dass auch die Räume des Satteldorfer Beraters durchsucht wurden.

Bonnemeier hat sich bereits mehrfach in einem persönlichen Blog sowie im Mitteilungsblatt der Stadt geäußert und ihre Widersacher im Gemeinderat angegriffen. In einem im Mitteilungsblatt Mitte Oktober veröffentlichten Beitrag zur Reichspogromnacht setzte sie dies fort und zog auch Parallelen zwischen der Verfolgung der Juden in der Nazizeit und dem eigenen „Hier und Heute“. So schreibt sie: „Haben wir denn gar nichts gelernt? Noch immer lassen sich Menschen nur allzu leicht aufhetzen und glauben viel zu oft nur allzu leicht, was sie glauben sollen, was sie hören, was sie lesen – ohne zu hinterfragen.“

Und weiter: „Dabei hat es den Menschen noch nie genutzt, sich gegeneinander aufhetzen zu lassen. Ganz im Gegenteil.“ Von ihrem Stellvertreter sei sie jüngst mit Goebbels verglichen worden, ist da auch anklagend zu lesen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ bereits im April 2018 schrieb, soll Bonnemeier aber selbst im Internet verbal entgleist sein und von „Plus- und Minusmenschen“ gesprochen haben. Dies habe ihr Stellvertreter Manfred Schmaus (Alternative Liste Leutershausen ALL) als Formulierungen „wie in einem totalitären System“ befunden: „Das ist der Sprachduktus der Nazis, wie damals bei Goebbels, der von Herren- und Untermenschen redete“, wurde Schmaus zitiert. Klaus Dammann