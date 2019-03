Die Sommer-Öffnungszeiten im Eiszeitpark beginnen am 2. April.

Der Archäopark Vogelherd startet am Dienstag, 2. April, in die Sommersaison 2019. Die Parkanlage mit Besucherzentrum und dem Parkcafé am Vogelherd ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet (montags geschlossen). Der Imbisswagen „Steinzeitgrill“ nimmt am 7. April um 11 Uhr den Betrieb auf. Dieser hat bei günstiger Witterung an den Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Geführte Rundtouren für Kurzentschlossene werden sonn- und feiertags jeweils um 13 und 15.30 Uhr angeboten. Betreute Aktionen an den Themenplätzen finden an Samstagen und Sonntagen sowie in den Ferien statt.

Neuheit Skulpturenpfad

Eine Neuheit, der Skulpturenpfad, kann ab 6. April besichtigt werden. Die Figuren sind vergrößerte 3-D-Modelle der Originalfunde und vermitteln einen Eindruck, welche großartigen Kunstwerke vor etwa 40 000 Jahren am Vogelherd erschaffen wurden. Die Skulpturen sind am Pfad zur Vogelherdhöhle angeordnet.

Zur Saisoneröffnung am 7. April werden die Themenplätze ab 10.30 Uhr ganztägig bespielt und für die kleinen Gäste wird ein buntes Programm mit Bastel-Aktionen und verschiedenen Spielen angeboten.

In den Osterferien, am 17. und 24. April beginnt um 14.30 Uhr eine Familienführung durch das Parkgelände. Am Ostermontag, 22. April, um 10.30 Uhr findet die „Zunderwerkstatt – Feuermachen auf Steinzeitart“ statt.

Zu den weiteren Programmpunkten 2019 gehören unter anderem eine Steinzeitolympiade am 2. Juni im Rahmen des Welterbetages und der Mutter-Tochter-/Vater-Sohn-Tag am 21. Juni Die Sonderausstellung „Der Vogelherd. Unser Mammut – seit der Eiszeit groß“ beginnt am 18. August und kann bis zum Jahresende besichtigt werden. Das neu erschienene Veranstaltungsprogramm „Sommererlebnisse 2019“ mit Veranstaltungstipps von April bis Oktober im Archäopark Vogelherd kann über die Website www.archaeopark-vogelherd.de abgerufen werden.