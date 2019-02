Steinheim Sängerkranz hat erneut keinen Schriftführer

Steinheim / pm

Bei der Hauptversammlung des Sängerkranzes wurde die Vorstandschaft weitestgehend wiedergewählt. Aber: kein Schriftführer.

Vorsitzende bleibt Jutta Wunderle, ihre Stellvertreter Sabine Süßlack und Walter Maier, Kassier Franz Wunderle, die Beiräte Meike Fähnle und Margret Rieberger ebenso die Kassenprüfer Adelheid Kupka und Michael Maier. Das Amt des Schriftführers konnte auch in diesem Jahr nicht besetzt werden.

Auf Antrag des Vereinsbeirates wurde die Geschäftsordnung überarbeitet und mit Datenschutzrichtlinien versehen, die einstimmig angenommen wurde. Auf dem Jahresprogramm für 2019 steht ein Nachmittagskonzert im Oktober an , jedoch fehlen auch nicht die Auftritte in beiden Kirchen und bei Gemeindeveranstaltungen.

Geplant sind eine Wanderung rund um Steinheim und der Besuch des Schwäbischen Chorfestes in Heilbronn im Rahmen der Bundesgartenschau. Auch wurde in Vorschau auf 2020 ein mehrtägiger Besuch des Deutschen Chorfestes in Leipzig ins Auge gefasst.