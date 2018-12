Königsbronn Schubartgesellschaft: Königsbronn unterstützt Aalen

Königsbronn / Gerhard Stock

Königsbronn unterstützt Aalen bei der Gründung einer Gesellschaft.

Drei Jahre lang mit jährlich 400 Euro und ab dem vierten Jahr mit jährlich 100 Euro Mitgliedsbeitrag unterstützt die Gemeinde die von der Stadt Aalen beabsichtigte Gründung einer Schubartgesellschaft in Form eines Vereins. Dessen Ziel ist die Pflege des Andenkens an Schubart und sein Werk mittels Lesungen, Konzerten, Symposien, Publikationen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Gefahren für die Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit.

Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791) war Sohn eines Parrvikars in Aalen, legte sich als „Sprachrohr der Unterdrückten“ gerne mit Aristokratie und Geistlichkeit an, büßte dafür zehn Jahre in der Festung Hohenasperg, machte sich einen großen Namen als Lyriker und Musiker. Fast zwei Jahre (1760-1762) wirkte er als Hauslehrer bei Johann Georg Blezinger im heutigen Rathaus Königsbronn. Vermutet wird, dass seine Zeit am Brenzursprung ihn zu dem Gedicht „Die Forelle“ inspirierte, das von Franz Schubert mit dem Forellenquintett vertont wurde.

Diese lokalen Aspekte ließen den Gemeinderat gerne zustimmen, allerdings bei mehreren Enthaltungen. Angesichts Schubarts „unglaublich rebellischen Publikationen“ sieht Werner Glatzle (Grüne) in Schubart „eine bedeutende Figur für die Köpfe der Menschen“. Engelbert Frey (SPD) hält ihn als Gegenpol zum in Königsbronn allgegenwärtigen Andenken an Herzog Carl Eugen für dringend notwendig und Michael Öxler (CDU) befand, kulturell tue Königsbronn „dieser kritsche Kerl“ bestimmt gut. Joachim Wötzel dagegen findet, Johann Georg Elser sei für Königsbronn wichtiger und man solle sich auf dessen Würdigung konzentrieren.