20,7 Tage waren Beschäftige im Landkreis Heidenheim 2018 wegen Krankheit nicht im Betrieb. Damit bleibt der Wert höher als im Landesdurchschnitt.

Der Krankenstand der Beschäftigten im Landkreis Heidenheim lag im Jahr 2018 bei 5,7 Prozent und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Hauptgrund für den Anstieg ist die Grippewelle, die Anfang des Jahres 2018 die Krankmeldungen in die Höhe schnellen ließ und im Februar den Jahres-Spitzenwert von 7,8 Prozent zeigte. Dies ergab eine aktuelle Auswertung der AOK Ostwürttemberg über die krankheitsbedingten Fehlzeiten ihrer versicherten Arbeitnehmer.

Nach den Atemwegserkrankungen, wie Grippe und Erkältungen, mit einem Anteil von 23,6 Prozent lagen Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle mit 17,8 Prozent an zweiter Stelle der häufigsten Diagnosen im Jahr 2018. Mit Blick auf die Ausfalltage im Unternehmen stehen Rückenleiden & Co. in der Region wie im ganzen Land an erster Stelle.

Krankheitsdauer rund zwölf Tage

Im Schnitt waren bei der Gesundheitskasse versicherte Arbeitnehmer im vergangenen Jahr 20,7 Tage wegen Krankheit nicht im Betrieb. Im Land waren es 18,8 Tage. 58,5 Prozent (2017: 58,2) aller Beschäftigten waren 2018 mindestens ein Mal vom Arzt krankgeschrieben worden.Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall – über alle Krankheiten hinweg – liegt unverändert bei 11,7 Kalendertagen. Hier liegt der Landkreis Heidenheim weiterhin über dem Landesniveau mit 10,7 Tagen.

Bei Langzeiterkrankungen liegt der Durchschnitt im Landkreis Heidenheim mit 43 Tagen relativ hoch. Landesweit sind es nur 38,5 Tage und im benachbarten Ostalbkreis sogar nur 37,1 Tage.

Angesichts der häufig gestellten Diagnose Rückenschmerzen plädiert die AOK Ostwürttemberg für mehr Vorbeugung beim Arbeitnehmer und Anstrengungen der Arbeitgeber die Ergonomie der Arbeitsplätze weiter zu verbessern. „Es gibt viele Gründe für Rückenschmerzen. Wer sich zu wenig bewegt, bei dem bildet sich die Muskulatur zurück, was wiederum Verschleiß verursacht“, betont Josef Bühler, Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg. „Aber auch die Psyche, Unfälle, Übergewicht oder eine falsche, einseitige Belastung bei schwerer körperlicher Arbeit spielen bei der Entstehung eine wichtige Rolle.“

Muskulatur regelmäßig stärken

Die AOK Ostwürttemberg empfiehlt den Menschen sich regelmäßig zu bewegen und sportlich zu betätigen. „Es muss nicht gleich Hochleistungssport sein. Es sollte Spaß machen. Ein längerer strammer Spaziergang zwei bis drei Mal die Woche genügt meistens, um die Muskulatur des Körpers zu stärken“, sagt Josef Bühler.

In ihrem Gesundheitszentrum in Heidenheim bietet die AOK Ostwürttemberg den eigenen Versicherten ein kostenloses Rückentraining an. „Dies ist für unsere Versicherten kostenfrei, wenn der Arzt die Notwendigkeit dafür attestiert“, erklärt der AOK-Geschäftsführer.