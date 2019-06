Wie funktioniert das Zeitungsmachen? Wie arbeitet die HZ-Redaktion? Was erleben die Redakteure in ihrem Alltag? Einmal in der Woche bietet „Zwischen den Zeilen“ einen Blick hinter die Kulissen.

Im Profifußball nimmt die Transfertätigkeit ganz allmählich Fahrt auf und auch bei den Kickern auf dem Schlossberg wurden schon neue Arbeitspapiere unterschrieben. Heiß hergehen wird’s aber sicherlich erst Ende August. Wer kommt? Wer geht noch? Darüber wird die HZ wie gewohnt berichten.

Allerdings wurde in den Reihen der schreibenden Zunft im Heidenheimer Pressehaus jetzt die Rotationsmaschine angeworfen, was Auswirkungen auf die Berichterstattung haben wird. Und das längst nicht nur über den Fußball im Unterhaus.

Einen Zu- beziehungsweise Abgang haben sowohl das Ressort Giengen als auch Sport zu vermelden: An alter Wirkungsstätte ist jetzt Routinier Thomas Grüninger im Einsatz, er kehrt somit quasi zu seinem Heimat-Ressort Giengen zurück, für das er schon von 1995 bis 2010 am Ball war. „Ich freue mich natürlich auf Giengen“, sagt Grüninger, der unter der Woche unter anderem den Platz in Pressekonferenzen vor Spieltagen gegen den Beobachterposten im Sitzungssaal des Rathauses eintauscht, am Wochenende aber weiterhin seine geschätzten Analysen aus den Stadien und Arenen der Republik zu Papier bringen wird.

Den umgekehrten Weg von Giengen in den Sport nimmt Hertha-Fan Nadine Rau, ihres Zeichens ambitionierte Keglerin und Hobby-Läuferin. In der Redaktion ist man sich einig: Dieser Wechsel macht Sinn, hat Rau doch in den ersten beiden Jahren ihrer journalistischen Laufbahn bei der HZ schon an Wochenenden nicht nur den Liveticker bedient, Stimmen eingefangen und Spielerleistungen bewertet. Ab jetzt gilt: Sport total.

Rau und Grüninger haben zwar keine Trikots, wohl aber die Telefonnummer getauscht. Im Ressort Giengen ist Thomas Grüninger unter Tel. 07321.347324 erreichbar, Nadine Rau im Sport unter 07321.347165.

Über die Ablösesummen wurde Stillschweigen vereinbart.