Köniogsbronn Rocknacht in der Hammerschmiede

Rocknacht in der Hammerschmiede

Köniogsbronn / pm

Drei Bands spielen beim Königsbronner „Hammerschmiedenrock“ am 12. Januar.

Zum vierten Mal findet am Samstag, 12. Januar, ab 19 Uhr der „Hammerschmiedenrock“ im gleichnamigen Veranstaltungsort in Königsbronn statt. Mit dabei sind die drei Bands „The V“, „Wild One“ und „Crazy Leo“.

Ein Abend, drei Bands

„The V“ ist eine fünfköpfige junge Band aus dem Ostalbkreis, die erst seit 2017 besteht. Die Band covert Pop- und Rocksongs aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Die Musiker der Coverrock-Band „Wild One“ stammen ebenfalls aus dem Ostalbkreis.

Sechs Sänger auf einmal

Die zwölf Musiker setzen sich mit ihrer Konstellation aus sechs Vokalisten im Chor- und Leadgesang, einer kraftvollen Rhythmussektion und einem vierköpfigen Bläsersatz deutlich von anderen Formationen ab und spielt von den bekanntesten Welthits über Rockklassiker bis hin zu aktuellen Charts alles. „Crazy Leo“ wiederum hat in der Besetzung Wolfgang „Lugge“ Lück (Gesang, Drums), HP Sonnentag (Drums, Gesang), Teo Hentschel (Gesang, Gitarre), Nele Hägele (Keyboard), Uwe Sonnentag (Bass) und Tom Ultsch (Gitarre) in den vergangenen 20 Jahren bei unzähligen Gigs in Deutschland, Österreich und der Schweiz Partytauglichkeit bewiesen.

Karten im Vorverkauf gibt's im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.