Am Sonntag gibt es ein Mittagskonzert von „Count On At Eight“ in Birkenried.

„Count On At Eight“ spielt am Sonntag, 2. Juni, mittags um 14 Uhr im Kulturgewächshaus. Die fünf Musiker mischen Klassiker der Rock- und Popgeschichte mit Elementen der Improvisation zu einem Cocktail aus Jazz, Swing, Funk und Latin. Die Künstler und Freund der Band Thomas Weilbuchner werden auch die Geschichten hinter ihren Liedern erzählen. Der Eintritt ist frei.