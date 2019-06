Wie wird das Wetter? Wo gibt’s Verpflegung und Getränke? Und wie sieht es mit dem Parken aus? Alle Infos zum Festival am Härtsfeldsee.

Am Freitag ist es wieder so weit und in die ansonsten doch sehr ruhige Gemeinde Dischingen pilgern wieder Tausende Metal-Fans. Die Karten sind längst ausverkauft und unter den Festivalbesuchern dürften auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Wiederholtungstäter sein, die nicht zum ersten Mal an der Sause am Härtsfeldsee teilnehmen: Was es in diesem Jahr zu beachten gilt, was unbedingt in den Festivalrucksack gehört und was die Wettervorhersage meint.