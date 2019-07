Die Tausenden von „Metalheads“, die jedes Jahr zu Rock am Härtsfeldsee nach Dischingen kommen, haben längst einen guten Ruf, bei Einzelhändlern wie Sicherheitsfirmen.

Dass Metalfans trotz martialisch anmutendem Gebaren ganz nette Leute sind, spricht sich inzwischen mehr und mehr herum. Gerade in Dischingen kennt man sich, nach über 20 Jahren. Entsprechend fallen die Antworten aus, wenn man sich nach dem alljährlichen Umgang mit der Metal-Gemeinde erkundigt.

„Sowas von nett und freundlich“, findet zum Beispiel Daniela Müller die schwarz gekleideten Gestalten, die am Festivalwochenende seit Jahren zu ihr in die Bäckerei Moll kommen. Was kaufen die denn so? „Süßes eigentlich kaum, vor allem Pikantes und Brezen. Vielleicht noch normale Wecken, zum Grillen“, verrät Müller. Nebenan im Nettomarkt rechnet man die zusätzlichen Münder ebenfalls längst mit ein.

„Um die Nahversorgung auch am Festivalwochende sicherzustellen, wird die Filiale mit zusätzlichem Personal sowie Lebensmitteln aufgestockt sein“, teilt die zuständige Pressestelle auf Anfrage mit. Und auch dort sind die Gäste willkommen, wie die Mitarbeiter vor Ort versichern. Der Umgang sei „immer nett“.

Die Info-Männer vom SDF

Auf dem Festival haben die Männer und Frauen vom Sicherheitsdienst Franken (SDF) wohl am meisten mit den Besuchern zu tun. Die Firma aus Pleinfeld ist seit rund 20 Jahren bei Rock am Härtsfeldsee im Einsatz. Und auch hier bekommt man nur das Beste zu hören: „Es ist sehr entspannt hier, die Leute sind extrem gechillt“ sind sich die beiden Geschäftsführer Jürgen Wachter und Heiko Böckl einig.

Das Festival sei schon lange das „Highlight des Jahres“ für ihr Team. „Hier sind wir eher die Info-Männer als die Security“, scherzt Wachter. Der meiste Kontakt beschränke sich auf Nachfragen, beispielsweise nach dem Weg zum nächsten Dixie-Klo. 99 Prozent der Leute machen im Lauf des Festivals keine Probleme, schätzt Böckl. „99,9 Prozent“, korrigiert Wachter sogar.

