Bei der 23. Auflage von Rock am Härtsfeldsee in Dischingen traf sich erneut die Metal-Szene der weiteren Umgebung. Am Auftakttag begeisterten unter anderem „U.D.O.“ und „Alestorm“.

Eine einsame, aber tapfere Reihe von Fans hatte sich am Freitagnachmittag ganz vorne am Wellenbrecher vor der Bühne versammelt. Sie begrüßten mit „Mr. Irish Bastard“ die erste von zehn Bands, die den Besuchern harte Musik in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen kredenzten. Bei den Erwähnten handelte es sich um die Sorte Irish Folk Punk. Das bedeutete leicht vereinfacht: Irische Volksmusik in hart, Flöte und Geige gepaart mit E-Gitarre und Schlagzeug.

Das war sehr tanzbar, und die sieben Köpfe große Truppe aus Münster stimmte die Gäste jedenfalls gut auf das Metal-Fest ein. Die ersten Klänge lockten zahlreiche Menschen in das große Bühnenzelt und bei Songs wie „We are the drunks“ oder „Ballad of a workshy man“ konnte kräftiger Applaus oder die obligatorische „Pommesgabel“, der Szene-Gruß mit ausgestrecktem Zeige- und kleinem Finger, geprobt werden.

Es wird härter, und lauter

Nach dem musikalischen Abstecher nach Irland wurde es bei „Sodom vs Onkel Tom“ (Thrash Metal) gleich mehrere Stufen härter und vielleicht sogar ein bisschen lauter. Bei den Herren um den Gelsenkirchener „Onkel“ Tom Angelripper flogen die Mähnen sowohl vor, als auch auf der Bühne durch die Luft. Dennoch nahm man das Metal-Geschäft nicht ganz bierernst, und spielte neben den eigenen Nummern zum Abschluss auch eine eigene Version des Bierzelt-Klassikers „In München steht ein Hofbräuhaus“. Auch das kam gut an.

Wenn mehrere Bands an einem Festivaltag spielen, sollte in der Reihenfolge der Auftritte eine stetige Steigerung liegen. Dass diese Regel auch am Härtsfeldsee gilt, zeigten daraufhin „Die Apokalyptischen Reiter“, die unter den ansprechenden Bezeichnungen Melodic Death Metal, Thrash Metal und Neue Deutsche Härte laufen. „Wir sind die mächtigen Apokalyptischen Reiter“, stellte sich Sänger Daniel „Fuchs“ Täumel, nicht ohne ein gesundes Selbstvertrauen, der Menge vor. Ein imposantes Bühnenbild, die markante Gestik des Sängers und eine zunehmend textsichere Menge machten deutlich, dass mit den Thüringern die nächste Eskalationsstufe erreicht worden war. Auch die Ledermaske des Keyboarders, oder die Tatsache, dass dessen Instrument im Lauf des Auftritts in Flammen stand, verfehlten nicht ihre Wirkung.

Heavy-Metal-Flaggschiff

Einen Höhepunkt des Abends stellte ohne Frage der Auftritt von „U.D.O.“ dar. Die Truppe um den namensgebenden Udo Dirkschneider machte ihren klassischen Heavy Metal zum Handwerk – auf höchstem Niveau. Die Show wurde dabei klar dominiert vom Frontmann Dirkschneider. Dessen berühmte Reibeisenstimme sowie die überzeugende Gestik vermittelte auch Uneingeweihten: Dieser Mann ist Heavy Metal. Lange Zeit die Stimme des deutschen Metal-Flaggschiffs „Accept“, wusste Dirkschneider auf der Bühne offenbar um seinen Ruf.

Zwischen den Songs ließ er sich angemessen huldigen, ohne dabei arrogant zu wirken. So war er es selbst, der sich im nächsten Moment vor den Fans verneigte, sichtlich erfreut von deren Begeisterung. Denn die Fan-Gemeinde schien ebenso zu wissen, wen sie vor sich hatte und sparte nicht an Respektbekundungen. „Ihr seid unglaublich“, lautete der Kommentar des Sängers zu seinen Anhängern. Doch auch die – wesentlich jüngeren – Gitarristen durften glänzen und lieferten eine Performance ab, die mitriss.

Piratenlieder auf der „Keytar“

Darauf folgten die Schotten von „Alestorm“. Die Band um Frontmann Christopher Bowes spielt, nach eigener Auskunft, True Scottish Pirate Metal. Ein Label, hinter dem sich klassisch klingender Heavy Metal mit „Haudraufelementen“ verbirgt, der sich zudem textlich mit Piraten und deren Leben auf den Weltmeeren befasst. Sänger Bowes streut dazu die Melodien seines „Keytars“ – eine Mischung aus Keyboard und Gitarre zum Umhängen.

Im Ergebnis ist das vor allem eines, nämlich ein großes Spektakel, das sich jedoch selbst nicht zu ernst nimmt. Dies zeigte sich nicht nur an der riesigen Plastikente, die hinter den Musikern auf der Bühne thronte, oder dem Gastauftritt von „MC Shark“, bei dem ein Mann mit Haikopf auf eine Metal-Version des bekannten Chart-Songs „Hangover“ rappte.

Dass sich die Piratenmetaler ihren Platz an der Spitze des Freitagsprogramms verdient hatten, zeigte die große Anzahl an Alestorm-Shirts im Publikum, auf denen wechselweise Piraten, Seeungeheuer oder die Ratte und Bandmaskottchen „Scurvy Steve“ zu sehen waren.

Die Schotten brachten somit noch einmal richtig Tempo auf die Bühne, und nahmen ihr Publikum bei Songs wie „Captain Morgan’s revenge“ oder „Shipwrecked“ mit auf hohe See. Die Menge war gut vorbereitet und konnte nicht nur alle Texte mitsingen. Eine ganze Reihe von Fans hatte Plastiksäbel mitgebracht, die eifrig im Takt in die Höhe gereckt wurden.

So bot also schon der erste Festivaltag eine breite Palette Metal, bei dem bei ausnahmslos allen Künstlern der Eindruck zurückblieb, dass man froh war, dabei zu sein.