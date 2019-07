Zwischen Depri-Metal und Mittelalter-Rock – beim zweiten Tag am Dischinger Härtsfeldsee kam ein Jeder auf seine Kosten.

Samstags halb sechs am Härtsfeldsee: Rauch und Staub liegen in der Luft. Schon in Kürze wird sich Metall dazugesellen, denn auch der zweite Tag von Rock am Härtsfeldsee stand ganz im Sinne des härtesten aller Musik-Genres. Zumindest fast.

Den Anfang machten die „Drunken Swallows“ aus Oldenburg. Der Bandname lässt Piratenrock und Matrosenlieder vermuten, tatsächlich verbirgt sich hinter der vierköpfigen Gruppe aber ehrlicher, deutscher Punkrock mit harten und doch tanzbaren Gitarrenriffs.

Ist so etwas denn überhaupt noch originell? Eigentlich nicht, fanden „Drunken Swallows“ selbst. „Punkrock ist nicht schwer, wir haben das Rad nicht neu erfunden“, verriet Frontsänger Frank Hoffmann. Stimmt, das haben sie nicht. Mussten sie auch nicht, den Spaß hatte das Publikum allemal.

Die Achtziger lassen grüßen

Musikalisch fast schon epische Ausmaße nahm der Auftritt der Aalener Formation „Parasite Inc.“ an, die sich dem Melodic Death Metal verschrieben hat. Auf ein ominöses Orgel-Intro folgten pulsierende Synthwave-Elemente aus den Achtziger-Jahren, welche wiederum kurzerhand von brachialen Metal-Gitarren und dem konstanten „Growling“ von Frontmann Kai Bigler abgelöst wurden.

Lange weg blieben sie aber nicht, die kleinen Retro-Anspielungen. Und doch setzten „Parasite Inc.“ diese Elemente dezent und niemals übermäßig ein. Ein rundes Paket also, das im Festivalzelt mehr als einmal zum kollektiven Headbanging einlud.

Etwas sanftere Töne schlugen hingegen „End of Green“ an. Die Stuttgarter Band brachte ihren Depressed Subcore an den Härtsfeldsee. „Moment mal, wir sind doch eigentlich ‚Green Day’, nicht ‚End of Green’“, scherzte Sänger und Gitarrist Michael Huber. Gemeinsam haben die US-Band um Billie Joel Armstrong und „End of Green“ auf jeden Fall einmal ihren ausgeprägten Hang zur Melancholie.

Im Mittelpunkt ihres Auftritts stand jedoch Hubers eindrucksvolle, rauchige Stimme, die mitunter der Tatsache geschuldet sein mag, dass er sich während des Auftritts mehrere Zigaretten ansteckte. Dennoch schwang sich der Leadsänger mühelos von den tiefsten Tiefen zu den höchsten Höhen der Tonleiter und zementierte damit seinen Status als talentiertester Vokalist des Festival-Samstags.

Pyroshow und Stagediving

Himmelhoch jauchzend statt zu Tode betrübt ging es bei „Kissin‘ Dynamite“ her. Die Band, die sich musikalisch zwischen Power Metal und Glam Rock bewegt, verstand es vom ersten Ton an, das Publikum zum Mitklatschen- und stampfen zu animieren. In feinster Rockstar-Manier schwang sich Sänger Johannes Braun, gekleidet in einen langen roten Königsmantel, auf einen Thron und kokettierte mit der Menge.

Nicht minder ekstatisch inszenierten sich die Mittelalter-Rocker von „In Extremo“, die dem Festival – eines Headliners würdig – einen gelungenen Abschluss boten. Neben Gitarren, Bass und Schlagzeug kamen auf der Bühne auch Dudelsäcke, eine irische Harfe und ein sogenannter „Pommer“ – ein Holzblasinstrument – zum Einsatz. Und auch darüber hinaus zogen „In Extremo“ sämtliche Register: Ob Pyroshow, Stagediving der Zuschauer oder Songs in gälischer Sprache – der Auftritt der siebenköpfigen Band blieb auch lange nach Ende der Show in Erinnerung.