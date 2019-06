Am 15. und 16. Juni findet das alljährliche Mittelalterspektakel in Herbrechtingen statt.

An historischer Stätte schlagen am Wochenende, 15. und 16. Juni, die Ritter wieder ihr Lager auf. Und sie kommen nicht allein in den Hof des Klosters Herbrechtingen. Ab 11 Uhr lebt hier an beiden Tagen die Welt des Mittelalters wieder auf.

Angekündigt haben ihr Kommen die Württemberger Ritter, welche hier verschiedene Turniere austragen, Thorins Sippe, der Sommeregger Haufen, die Comites de Dillinga und der Santiago-Ritter. Markus, der Mäusegaukler wird sich im Besonderen der Kinder annehmen.

Für das musikalische Geschehen sorgt Des Geyers Schwarzer Haufen, mittelalterliche Tänze führen Filia Draconis und Hilaris Saltatores vor. Eine ganze Reihe Marktstände, an denen auch für das leibliche Wohl gesorgt wird, rundet das Geschehen ab. Für den Eintritt in den Hof wird ein Wegezoll erhoben. Das Mittelalterspektakel endet am Samstag um 22 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr.