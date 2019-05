Das Percussion-Duo „Double Drums“ wirbelte im „Himmelszelt“ in Eselsburg.

Ohrenbetäubend eröffnete das Percussion-Duo „Double Drums“ mit ihrer Version von Beethovens 5. Sinfonie den Abend im ausverkauften „Himmelszelt“. Alexander Glöggler und Philipp Jungks, preisgekrönte Musiker aus München, verbinden in ihrem Programm „Groove Symphonies“ nicht nur Baumarkt-Artikel mit Schlaginstrumenten, sondern auch die unterschiedlichen Musikstile Klassik, Pop und Weltmusik miteinander.

Über 100 Schlaginstrumente darunter Schüsseln, Wannen oder exotische Instrumente wie eine Udu Drum oder Ocean Drum kamen an diesem Abend zum Einsatz. Und wenn mal kein klassisches Schlagwerk zur Hand ist, lohnt sich auch der Gang in den Baumarkt oder in ein schwedisches Möbelhaus. „Klanglich liegt da OBI ziemlich weit vorne“, sagte Alexander Glöggler schmunzelnd.

Krachende Klänge

Und schon legten die zwei Musiker mit Spatel und Säge in der Hand mit vollem Körpereinsatz und breitem Grinsen los. Raue, laute und krachende Klänge entlockten sie den Alltagsgegenständen. Ganz schön viel Equipment, welches sie immer bei ihren Touren dabei haben müssen.

Für ihr Lieblingsstück „Invisible Double Drums“ brauchen sie kein einziges Instrument. Bei dieser Drum-Pantomime spielen sie nämlich auf imaginären Drumsets. Da kommt es dann schon mal vor, dass der Kopf des Mitspielers zur Trommel wird. Mit seiner lockeren und selbstironischen Art überzeugte das Duo nicht nur musikalisch, sondern auch komödiantisch.

Virtuos wurde es dann mit einem Stück Minimal Music auf dem Marimbaphon. Die komplizierten Rhythmusverschiebungen und das Weglassen der Obertöne, wofür die Minimal Music steht, erklärte Alexander Glöggler unmissverständlich in nur einem Satz: „Einer wird langsam schneller“.

Nachdem die zwei ausgebildeten Perkussionisten ihr präzises Rhythmusgefühl mit dem Stück „4/4 trifft auf 10/16 Takt“ bewiesen hatten, war das Publikum an der Reihe. Die in zwei Hälften aufgeteilten 260 Zuhörer klatschten ebenso konzentriert wie begeistert den Fußballtakt gegeneinander, bis der Rhythmus wieder zusammengefunden hat. Ihre Wurzeln aus der Klassik wurde auch mit dem ihrer Bach-Interpretation des bekannten Präludiums Nr. 1 in C-Moll auf dem Marimba- und Xylophone deutlich hörbar.

Ein Fußball-Dreikampf

Einen Musikalischen Zweikampf lieferten sich Alexander Glöggler und Philipp Jungks in der zweiten Hälfte des Abends. Mit BVB- und Bayern-Fanschals standen sie sich mit zwei Drums gegenüber. Unter FCH-Rufen aus dem Publikum lief man sich langsam warm. Dribbeln, Torschüsse, Pässe und Zweikämpfe wurden trommlerisch hörbar gemacht. In einem unheimlichen, fast an Raserei grenzenden Tempo endete das Gefecht. Bei dieser dialogischen Art des drummings konnte man erkennen, dass Jungks und Glöggler schon lange ein eingespieltes Team sind.

Nachdem sie ihr klassisches Perkussionsstudium an der Hochschule für Musik in München 2004 mit dem Meisterklassendiplom abgeschlossen hatten, gründeten sie das Percussion-Duo „Double Drums“. Ihre Konzertreisen führte sie durch die ganze Welt – von China, Taiwan, Südkorea, Chile bis Brasilien. Kein Wunder also, dass sich manche Klänge an diesem Abend wie aus einer anderen Welt anhörten. Auf ihrem bereits vierten Album „Groove Symphonies“ beweisen Glöggler und Jungks, wie offen sie für neue Klänge und das Facettenreichtum ihres Instrumentes sind. Ein Abend voller Rhythmen, Entertainment und Überraschungsmomente, welchen das beeindruckte Publikum wohl nicht so schnell vergessen wird.