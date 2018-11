Königsbronn Rewe- und Drogeriemarkt werden später als geplant fertig

Königsbronn / Christine Weinschenk

Die Arbeiten auf dem Königsbronner Areal an der B 19 haben sich verzögert. Rewe- und Drogeriemarkt werden später als geplant fertig.

Geht's voran auf der Baustelle in Königsbronns Ortsmitte? Passanten haben nicht den Eindruck. Der Rohbau für den Einkaufsmarkt steht, allerdings hat er noch kein Dach und offenbar wird seit Wochen auf der Baustelle an der B19 nicht gearbeitet.

Stimmt so nicht, sagt zumindest Christoph Ludwig von der Ludwig Immobilienverwaltungs GmbH, Bauherrin des Projekts. In den vergangenen Wochen hätten etwa Arbeiten am Kanalsystem und Ausbesserungen am Rohbau stattgefunden. Außerdem sei man im Inneren des ehemaligen Penny-Marktes an der Eichhaldenstraße aktiv gewesen, hier wurden Wände durchbrochen und die abgehängte Decke entfernt.

Verzögern wird sich die Eröffnung des Einkaufsmarktes jedenfalls auf Mitte 2019, so Sabine Stachorski, Rewe-Pressesprecherin der Region Südwest. Geplant war die Eröffnung eigentlich für Anfang kommenden Jahres. Das sei allerdings nur eine Schätzung gewesen. Als Grund für die Verzögerung werden die Abbrucharbeiten angegeben. Diese hätten sich aufwendiger gestaltet als erwartet. Nun soll der Bau jedoch „zügig voranschreiten“. Laut Christoph Ludwig sollen in den nächsten Wochen das Flach- sowie Vordach errichtet und mit den Holzbauarbeiten begonnen werden.

25 Arbeitsplätze

Geleitet werden soll der Rewe-Markt von Sven Rotter als selbständigem Kaufmann, so Sabine Stachorski. Rotter leitet bisher das Rewe-Center Nieß in Heidenheim als angestellter Marktchef. Geplant sei ein barrierefreier Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern. Der separate Getränkemarkt, der im ehemaligen Penny entstehen wird, wird 600 Quadratmeter umfassen. 25 Arbeitsplätze werden neu entstehen, so die Rewe-Pressesprecherin.

Im Bereich vor den Kassen werde die Bäckerei Gnaier einen Backshop eröffnen. Auch die Eröffnung des DM-Drogerie-Marktes sei für Mitte 2019 geplant.

Dieser werde eine Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern und ein Sortiment von ca. 12.500 Artikeln anbieten – eine ähnliche Größenordnung wie etwa in der Heidenheimer Filiale.

Den Parkplatz werden sich Rewe und DM teilen, 110 Plätze sollen zur Verfügung stehen. Auch die Öffnungszeiten stehen bereits fest: Rewe wird von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet haben, DM montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr.

Eröffnung wird erwartet

Bürgermeister Michael Stütz reagierte in der vergangenen Gemeinderatssitzung genervt auf die Frage von Rätin Christl Schäfer (Grüne), warum denn die Bauarbeiten für den neuen Rewe-Markt eingestellt worden seien: „Ich kann Ihnen ja die Telefonnummer des Marktleiters geben, dann können Sie ihn selber fragen. Das ist ein privates Bauvorhaben. Ich nehme an, dass wie überall eben Handwerker fehlen, weil die Bauwirtschaft komplett ausgelastet ist.“

In Königsbronn wartet mancher auf die Eröffnung Einkaufsmarktes. Seit der Schließung der Penny-Filiale am westlichen Ortseingang im Dezember 2015 ist die Versorgungslage im Ort verbesserungswürdig. Zwar gibt es noch den Netto-Markt am Ortseingang aus Richtung Itzelberg, vor allem für ältere Bewohner des Wohngebiets Roßrucken sind die Wege aber weit geworden.