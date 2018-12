Hermaringen Resolution zur B 492 vorgeschlagen

Hermaringen / Brigitte Malisi

Die Hermaringer Fraktion der Wählervereinigung der Arbeitnehmer fordert ein Überdenken der bisherigen Planungen. Bürgermeister Jürgen Mailänder ist skeptisch.

Nach neuesten Erkenntnissen wird der rund zwei Kilometer lange Lückenschluss der B 492 zwischen Hermaringen und Brenz rund 16 Millionen Euro kosten. Das will die Fraktion der Wählervereinigung der Arbeitnehmer (WDA) im Hermaringer Gemeinderat so nicht hinnehmen.

In der jüngsten Sitzung wandte sich WDA-Sprecher Hans-Dieter Diebold unter dem Punkt Verschiedenes mit einer Resolution an seine Ratskollegen, mit der Bitte diese zu unterstützen.

Es sei davon auszugehen, dass dies immer noch nicht der endgültige Betrag sein werde, argumentierte Diebold und zog Parallelen zu Stuttgart 21. „Man kann das so hinnehmen und auf Stuttgart schimpfen oder wir formulieren unsere Meinung“, forderte er.

Man wolle den Ausbau nicht verhindern, betonte Diebold, aber das bisherige Vorgehen müsse überdacht und eventuell geändert werden. Er brachte einen geringeren Ausbaustandard oder eine andere Trassenführung ins Spiel. „Des Glomb hebt doch schon ewig so“, argumentierte er. Da könne vielleicht mit einer Aufarbeitung der Straße und einer Geschwindigkeitsbegrenzung schon viel erreicht werden.

Vielleicht ein falsches Signal

Bürgermeister Jürgen Mailänder gab zu bedenken, dass eine solche Resolution von den ebenfalls betroffenen Gemeinden Richtung Bayern als falsches Signal missverstanden werden könnte. Mit einer neuen Planung würden leicht wieder zwei Jahre ins Land gehen. Außerdem verspreche er sich wenig davon. In Richtung Wald steige das Gelände an, so dass teure Stützmauern notwendig wären und in Richtung Brenz werde die Bodenbeschaffenheit im Vergleich zur jetzt vorgesehenen Trasse auch nicht besser. Zudem wären dann wieder neue Grundstücksverhandlungen nötig.

Auch bei den anderen Fraktionen stieß die Idee einer Resolution eher auf Zweifel denn auf Unterstützung. Karl Braun (UBV) konnte den Sinn nicht so recht erkennen. Außerdem mahnte er: „Die Straße ist eine Katastrophe und wird langsam gefährlich.“ Dem stimmte auch Hans Ott (CDU-FWG) zu und ergänzte: „Die Leute warten darauf, da kann ich die Resolution nicht unterstützen.“

Diebold betonte, dass er die Straße nicht verhindern wolle und auch sein Fraktionskollege Stefan Czichon bekräftigte das. Man wolle aber erreichen, dass noch einmal kritisch auf die Planung geschaut wird.

Das Thema soll in der nächsten Sitzung nun noch einmal als Tagesordnungspunkt aufgegriffen werden. Dann könnte auch darüber abgestimmt werden.