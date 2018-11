Bolheim Ausflüge in den Wald auf dem Stundenplan

Bolheim / Elena Kretschmer

Seit diesem Schuljahr sieht der Lehrplan für die Schüler des SBBZ in Bolheim einmal pro Woche einen Ausflug in den angrenzenden Stadtwald vor. Dort sollen sie Natur hautnah erleben.

Was dürfen wir denn im Wald nicht machen?“, fragt Stadtförster Martin Müller in die Runde, der als Experte zum Waldtag des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) in Bolheim eingeladen wurde. Sofort schnellen die Finger in die Höhe. „Kein Feuer“, weiß Nelli. „Und nichts kaputt machen.“ Alica ergänzt: „Keinen Müll wegwerfen.“ In Sachen Wald sind die insgesamt zwölf Förderschüler im Alter zwischen 7 und 16 Jahren schon wahre Experten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie seit Beginn des neuen Schuljahres einmal pro Woche in den angrenzenden Stadtwald gehen.

„Wir wollen die Kinder aus der grauen Theorie rausholen und ihnen den Wald begreifbar machen“, sagt einer der beiden betreuenden Lehrer. Als Diplom-Forstwirt war es ihm nach seiner Umorientierung zum Fachlehrer ein Anliegen, beide Seiten miteinander zu verknüpfen. Mit einer Genehmigung der Stadt und nach einem Gespräch mit Müller hatte er grünes Licht.

Viel Abwechslung

Dass dieses „Learning by Doing“ bei den Kindern gut ankommt, sieht man an ihren freudestrahlenden Gesichtern, als sie Richtung Wald marschieren. „Das sind alles Kinder, die aus dem normalen Schulsystem rausfallen, und denen man einen anderen Zugang zum Lernen ermöglichen muss“, erklärt der Pädagoge. Dazu gehört zum Beispiel, ein Lager zu bauen oder Blätter, Früchte und Äste für eine Waldausstellung zu sammeln.

Diesmal dreht sich alles um Wald und Tiere. Auf dem Weg begegnen der Gruppe prompt Schafe, was Förster Müller zum Anlass nimmt, deren Einsatz auf den Heideflächen zu erläutern. Zudem erfahren die Kinder, dass sich im Herbst das Grün aus den Blättern zurückzieht und die anderen Farben hervorkommen. Um sich intensiver mit ihrer Umwelt zu beschäftigen, gibt Müller ihnen die Aufgabe, sich einfach mal zu bücken und zu sehen, was sie finden: Eicheln, Eichenlaub, aber auch ein Blatt vom Feldahorn.

Eindrucksvoll demonstriert der Experte, wie ein Baum wächst. Dazu müssen sich zunächst zwei Schüler Rücken an Rücken mit ihren Armen einhaken. Um sie herum platzieren sich weitere vier Schüler, die sich ebenfalls einhaken – genauso wie die Zellen des Baumes verhakt sind. Jeder darf mitmachen. Sogar dem simulierten Sturm hält der Menschen-Baum stand. Strahlende Gesichter. „Und so wächst jedes Jahr ein neuer Ring um den Baum“, erklärt Müller.

Besonders gut kommt die Aufgabe an, die Franziska Maurer, Müllers Kollegin, vorbereitet hat: Tiere raten. Reihum bekommen die Kinder ein Bild eines Waldtieres mit einer Wäscheklammer auf den Rücken gepinnt. Ahmet ist der Erste. Anhand von Fragen versucht er, zu erraten, was er ist. „Bin ich groß?“ „Nein!“, schallt es zurück. „Bin ich braun?“ „Ja!“ Nach einiger Zeit hat er die Antwort raus: ein Rehkitz. Es gilt außerdem, Frischling, Rehbock, Eule, Maus, Eichhörnchen, Fuchs, Dachs, Hirsch, Specht und Hase zu erraten – mal mehr, mal weniger souverän.

Schließlich geht es an die Waldbox – ein Anhänger, der verschiedene Boxen rund ums Thema Wald geladen hat. „Die wird uns vom Land Baden-Württemberg gestellt, steht beim Landratsamt, und wenn man sie braucht, kann man sie da buchen“, erklärt Müller. Nachdem er mithilfe eines Tast-Spiels die zwölf Schüler in drei Gruppen aufgeteilt hat – die Eichen, Buchen und Kiefern – laufen alle mit einem Klemmbrett bewaffnet los und müssen notieren, welche Tiere ihnen auf ihrem Weg begegnen. Versteckt im Unterholz finden sich beispielsweise ein präparierter Fuchs, Holzfiguren eines Marders und eines Spechts und so weiter. Simon ist ganz begeistert: „Das hat am meisten Spaß gemacht.“ Franziska stimmt ihm nickend zu.

Heldin des Tages

Selina wird von ihrem Lehrer noch zur „Heldin des Tages“ gekürt, weil sie Alica ganz von sich aus den steilen Berg herunter geholfen hat. Damit hat sie hausaufgabenfrei.

„Der Waldtag ist für die Kinder das Highlight der Woche“, sagt ihr Lehrer. „Wir müssen mal schauen, wie es im Winter wird. Aber wir haben schon vor, trotzdem rauszugehen.“ Auch an weiteren Ideen mangelt es nicht. Um eine noch intensivere Beziehung zum Wald herzustellen, sollen die Kinder Baumfreunde finden, also jeder einen Baum, der ihm besonders gut gefällt. Dann wird die Baumhöhe gemessen und ein Steckbrief erstellt.