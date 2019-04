In wenigen Tagen feiert die DRK Bereitschaft Herbrechtingen ihr einjähriges Bestehen. Der Leiter und sein Stellvertreter erzählen, was sich im vergangenen Jahr getan hat.

Begonnen hat alles mit einer „Spinnerei“, wie es der stellvertretende DRK Bereitschaftsleiter Christian Rose ausdrückt. „Wir saßen beim Essen zusammen und haben uns überlegt, dass Herbrechtingen gar keine Bereitschaft mehr hat, obwohl die Stadt doch relativ groß ist und viel Potenzial hat.“ Der Gedanke ließ ihn und Önder Schmid, den Bereitschaftsleiter, nicht mehr los. Nach Gesprächen mit der Kreisgeschäftsstelle wurde die Bereitschaft Herbrechtingen schließlich am 26. April 2018 gegründet. Allerdings war es keine Neugründung, sondern ein Art Wiederbelebung nach einer längeren Pause.

„Natürlich muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um so eine Bereitschaft ins Leben zu rufen“, erklärt Schmid. Unter anderem seien bestimmte Lehrgänge, Fort- und Weiterbildungen sowie die dazugehörigen Zertifikate vorzuweisen. Was das angeht, macht dem 53-Jährigen mit seinen 40 Jahren DRK-Erfahrung allerdings keiner so schnell etwas vor. Zur Gründung braucht es außerdem mindestens fünf Freiwillige – Schmid und Rose hatten sogar zehn mobilisiert. Platz fanden sie im gleichen Gebäude wie auch die Bolheimer Bereitschaft, in der Schlosserstraße.

Einsätze und Sponsoren

„Die größte Arbeit waren wirklich die Anschaffungen und sich als neue Bereitschaft einzufinden“, so Schmid. Denn Material wie ein Rettungsrucksack koste schon mal schnell 1000 Euro und ein Defibrillator um die 2500 Euro. Das Geld dafür kommt durch die Einsätze zusammen, die die Bereitschaft hat – „und über Sponsoren, aber da haben wir leider noch keine“. Besagte Einsätze sind vor allem Sanitätsdienste, die die Ehrenamtlichen übernehmen. „Je nach Sicherheitskonzept kommt dann die Stadt, oder eine Privatperson, auf uns zu und fragt, ob wir einen Dienst übernehmen können“, erläutert Rose.

Im vergangenen Jahr (Stand 31.12.2018) habe die Bereitschaft 17 Sanitätsdienste übernommen. „Es war relativ ruhig“, so Rose, „Wir hatten keine größeren Notfälle, ein paar mal Kreislaufprobleme oder kleinere Schnittwunden“. Außerdem waren die Herbrechtinger oft bei Heimspielen des FC Heidenheim zugegen. „Da werden wir vom Kreisverband angefragt und schauen, ob’s geht. Aber eigentlich wollen wir uns bei den Einsätzen primär auf Herbrechtingen konzentrieren“, so Rose weiter.

Zu den 1914 geleisteten Arbeitsstunden bis Jahresende 2018 seien bis heute bestimmt nochmal 500 dazugekommen. „Das ist schon einiges, wenn man bedenkt, dass das keiner von uns hauptberuflich macht“, sagt Schmid. „Das läuft alles nebenher, ehrenamtlich“, ergänzt Rose. Doch sowohl der bei Osram tätige Schmid als auch Krankenpfleger Rose l(i)eben ihre Arbeit beim DRK.

Schwierige Mitgliedersuche

Nicht zuletzt durch ihr Engagement haben sie es auch geschafft, seit 2018 vier neue Mitglieder für die Bereitschaft zu werben. „Werbung wird bei uns groß geschrieben. Wichtig war zum Beispiel unser Stand mit dem Bärenhospital auf dem Herbrechtinger Stadtfest. Da wollen wir auch in Zukunft noch mehr machen“, erklärt Rose. Auch über die von ihnen angebotenen Erste-Hilfe-Kurse habe man schon neue Mitglieder gefunden, „trotzdem ist es, wie bei vielen anderen Vereinen auch, sehr schwierig“.

Wer mal dabei ist, kann dann jeden zweiten, dritten und vierten Dienstag im Monat zu den Gruppenabenden kommen, bei denen die unterschiedlichsten Themen behandelt werden. „Mal geht es um den richtigen Transport, mal um Organe und Anatomie, um den Defi, um anderes Material und so weiter“, so Rose. Ganz wichtig sind außerdem die Blutspende-Termine. „Außer dem DRK darf in Deutschland niemand Blutspenden durchführen, das ist gesetzlich so geregelt“, erläutert Schmid. „Wir hatten bisher zwei Termine in Herbrechtingen und die waren beide gut besucht. Im September waren’s um die 184 und jetzt im März sogar 192, davon 16 Erstspender“, weiß Rose. Diese Termine seien personaltechnisch zwar äußerst schwer zu stemmen, aber wenn damit Leben gerettet werden, sei alles machbar.