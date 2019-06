Seit Donnerstag wird der Zeltplatz bei Rock am Härtsfeldsee von tausenden Metal-Fans bevölkert. Am Freitag spielten unter besten Bedingungen die ersten Bands. Höhepunkte waren die Auftritte von „U.D.O.“ und „Alestorm“.

Die Karten waren schon lange im Vorfeld ausverkauft, die ersten Bands in guter Stimmung, und das Wetter spielt auch noch bestens mit. Die 23. Ausgabe von Rock am Härtsfeldsee scheint auf bestem Weg, seinem guten Ruf bei den Fans gerecht zu werden. Seit Donnerstag bereits wird der Zeltplatz am Härtsfeldsee von tausenden Metal-Fans bevölkert, am Freitag gab es nun den ersten von zwei Festivaltagen mit Auftritten von insgesamt fünf Bands.

Plastiksäbel und Ente

Der Auftakttag wartete dabei mit einer, zumindest für Kenner der Musik, breiten Palette verschiedener Spielarten der Metallmusik auf. Höhepunkte des Abends waren sicher die Auftritte der Bands „U.D.O.“ und „Alestorm“. Erstere ist eine altbekannte Größe und lieferte ganz traditionell hart und vor allem handwerklich auf hohem Niveau ihren Heavy Metal ab.

Die Schotten von Alestorm kündigten dem Publikum hingegen mehr „Party“ an und setzte auf den eigenen, lautstarken und feucht-fröhlichen „Piratenmetal“, inklusive erhobener Plastiksäbel im Publikum und überlebensgroßer Quietscheente auf der Bühne.

Sonata Arctica kann nicht spielen

Einen Dämpfer mussten die Metal-Freunde indes am Samstag Vormittag hinnehmen: Wie die Organisatoren aus Dischingen auf ihrer Facebook-Seite mitteilten, fällt der Auftritt der Band Sonata Arctica, der für Samstagabend angekündigt war, aus. Die Band stecke wegen eines Flugzeugdefektes in der finnischen Heimat fest, ein Ersatzflug sei nicht in Sicht.

An der Festivalstimmung sollte das dennoch keinen bleibenden Schaden hinterlassen. Für Samstagabend sind die Bands „Drunken Swallows“, „Parasite Inc“, „End of Green“, „Kissin’ Dynamite“ sowie „In Extremo“ angekündigt.