Bei Röhm gibt es nun zwölf Außenarbeitsplätze für Mitarbeiter der Giengener Lebenshilfe. Gearbeitet wird Hand in Hand mit den Röhm-Angestellten – für die Lebenshilfe „ein Meilenstein“.

Alles geht Hand in Hand, alles wirkt eingespielt: Für die Montage ihrer Bohrfutter lernt die Firma Röhm seit Ende Februar neue Mitarbeiter ein. Besondere Mitarbeiter, könnte man sagen, denn an den zwölf neuen Arbeitsplätzen haben Beschäftigte der Lebenshilfe Giengen Platz genommen. In ihrer blauen Arbeitskleidung sind sie nicht von den anderen Röhm-Mitarbeitern zu unterscheiden.

Stolz darauf dazuzugehören

Wenige Minuten zuvor, beim offiziellen Fototermin zur Vertragsunterzeichnung der Röhm-Lebenshilfe-Kooperation, war der Stolz in ihren Gesichtern aber am größten. Jetzt ist es offiziell: Statt in der behüteten Lebenshilfe-Werkstatt im Giengener Ried arbeiten die Männer und Frauen nun im Sontheimer Stammwerk einer weltweit tätigen Firma, in direktem Kontakt mit deren Mitarbeitern, mit Stempelkarte, Kantine und allem was dazugehört.

Oder wie es Peter Welsch, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Heidenheim, sagt: „Sie sind in den Betriebsablauf eingebunden und werden als Menschen wahrgenommen.“ Für die an der Kooperation teilnehmenden Mitarbeiter und nicht zuletzt für die Lebenshilfe an sich, sei diese Konstellation im Kreis Heidenheim etwas Zukunftsweisendes, etwas Neues. Zumindest in diesem Ausmaß: Statt einzelner oder projektgebundener Arbeitsplätze sollen diese zwölf Außenarbeitsplätze bei Röhm dauerhaft für die Lebenshilfe zur Verfügung stehen. Auch das ist nun vertraglich geregelt.

Ein Wunsch des Gesellschafters

„Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst“, begründet Röhm-Geschäftsführer Gerhard Glanz das neue Engagement seiner Firma. Vor allem jetzt, da man den ersten Gewinn seit Jahren geschrieben habe, sei auch von Gesellschafter Helmut Rothenberger der ausdrückliche Wunsch nach einem solchen Projekt zu vernehmen gewesen. Unter dem Marketing-Leitspruch „driven by humanity“, so Glanz, wage man in Anlehnung an den traditionellen Röhm-Spruch „driven by technology“ nun einen Blick zur Seite – auf die benachteiligteren Mitmenschen.

„Mir gefällt es hier sehr gut!“, beantwortet eine der neuen Mitarbeiterinnen die Frage zu ihrer Tätigkeit in der Bohrfuttermontage. Und sie antwortet freudestrahlend, geradezu euphorisch. Für die Menschen der Lebenshilfe, erklärt Peter Welsch, bedeute das direkte Miteinander mit den anderen Röhm-Angestellten eben ein deutliches Mehr an Sinnerfüllung, Selbstwertgefühl und Akzeptanz.

Und für die Röhm-Mitarbeiter? Sie bräuchten wohl etwas Geduld, sagt Welsch, müssten vielleicht einiges mehrfach und deutlicher erklären. Die Belohnung sei ihnen aber sicher: in Form von Freundschaft.

Jobcoach als Bindeglied

Soziales Engagement als Imagepflege? Dieses Konzept funktioniert also für beide Seiten. Aus Sicht der Lebenshilfe stellt die neue Kooperation, wie Peter Welsch sagt, sogar „einen Meilenstein für die soziale Beziehung zwischen Röhm und der Region“ dar.

Sontheims Bürgermeister Matthias Kraut stimmt hier zu, sieht die Zusammenarbeit als gutes Beispiel für Inklusion. „Das Thema geht uns alle an“, sagt er, auch in Bezug auf Erfahrungen, die er mit seinem Sohn gemacht hat. Es sei erstaunlich, wie schwer sich manches Umfeld im Umgang mit eingeschränkten Menschen tue.

Für die Röhm-Mitarbeiter scheint das nicht zu gelten. Jedenfalls nicht mehr. Man kennt sich inzwischen, für viele der neu hinzugekommenen Mitarbeiter ist die Einlernphase beendet, da wird bei der Arbeit auch mal gescherzt und gemeinsam gelacht. Als Bindeglied zwischen den Partnern Lebenshilfe und Röhm ist Jobcoach Angela Strunk vor Ort. Sie achtet darauf, dass alles abläuft wie gewollt, dass Medikamente nicht vergessen werden, die Belastung nicht zu hoch wird.

Zugfahrtraining angeboten

Und sie hat mit einigen ihrer Schützlinge ein Zugfahrtraining absolviert. Wer es sich zutraut, kann also selbstständiger werden und mit der Bahn von Giengen nach Sontheim fahren. Mit dem von Röhm zur Verfügung gestellten VW-Transporter folgt die Weiterfahrt zur neuen Arbeitsstelle. Dort geht es dann mit der eigenen Stempelkarte durchs Drehkreuz. Hier warten dann schon die Kollegen. Alle in Röhm-Kleidung.