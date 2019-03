Dischingen Rathaussturm Dischingen: Ein Bravo auf die Tellerwäscher

Dischingen / Klaus Dammann

Eine Riesengaudi inszenierten die Narren des Faschingsvereins am Freitag mit ihrem Sturm auf das Dischinger Rathaus. Das Geschick der Gemeindeverwaltung wurde auf eine harte Probe gestellt.

Nicht mit allen ihnen gestellten Aufgaben kamen die schreibtischerprobten Spitzen der Gemeinde gleich gut zurecht. Doch zumindest als Tellerwäscher bewiesen sie am Freitag auf dem Rathausplatz erstaunliches Talent und ernteten für diese Leistung Bravorufe aus den Reihen der Zuschauer.

Dass zunächst beim Rathaussturm des Faschingsvereins Dischingen (FVD) noch mit unwillkommener Nässe von oben zu kämpfen war, beeindruckte weder die nach der Regentschaft strebenden Narren noch die aus ihren Bürorefugien vorgeführten Verwalter. Deutlich stärker schlug der Regen beim Publikum durch, das sich bei rund 250 Beobachtern des Vergnügens bewegte – in etwa der Hälfte der Zuschauer bei einem Rathaussturm mit gutem Wetter.

Am Eröffnungsball-Motto „Campingwahn“ orientierte sich das kurzweilige Spektakel, bei dem der FVD das urlauberische Geschick der Rathaus-Elite auf Herz und Nieren prüfte. Veronika Venus führte als routinierte Moderatorin mit flottem Mundwerk durchs Programm, doch Bürgermeister Alfons Jakl stand ihr in verbaler Schlagfertigkeit nicht nach.

Härtsfeldsee mit eigener Anreise

Während die Prinzenpaare Angelina I. und Jaris I. sowie Nicole I. und Mathias I. von ihrem Camping-Wagen aus das Geschehen beurteilten und die Zeit stoppten, hatten Bürgermeister und Co. viel zu tun. Immerhin wollten sie den ihnen schon zu Beginn zugesagten Preis – ein Camping-Gutschein am Härtsfeldsee mit eigener Anreise – um diverse Extras aufstocken.

In zünftigem Urlaubs-Outfit und kurzen Hosen galt es zunächst, gegen die Uhr Liegestühle aufzustellen. Da es sich um Relax-Utensilien in klassischer Holz-Retro-Technik handelte, hatten die hochmodernen Rathäusler gewisse Anlaufschwierigkeiten. Am Ende saßen sie zwar in den Stühlen und genossen einen ersten Schluck aus ihren Bierdosen, doch ihre Zeit war alles andere als sensationell.

Als noch einen Zacken schwieriger erwies sich Probe Nummer zwei. Hier sollten mit nach oben gerichteten Laubbläsern ins Schweben versetzte Bälle in hoch hängende Eimer transportiert werden. Eurovision-Song-Contest-typische Zero Points wären für den Verwaltungsfehlschlag eigentlich gerechtfertigt gewesen, doch mit leichtem Mogeln fielen zwei Bälle in die Eimer. Für das laut lachende Publikum war das eine Riesengaudi und auch die aktiv Beteiligten amüsierten sich prächtig.

Dass er gegen so viel Frohsinn nichts auszurichten vermag, erkannte dann wohl auch der Regen und gab auf. Das war gut fürs dritte Spiel, denn nasse Hände hätten ein erhebliches Handicap beim Fangen bedeutet. Das Geschirr für den Camping-Ausflug auf Vordermann zu bringen war gefordert. An der ersten Station mussten schmutzige Teller gespült und zur nächsten Station – der Abtrockenstelle – weiter geworfen werden. Von hier wurde das Porzellan erneut per Flug zum Einsortieren in den Picknickkorb auf den Weg gebracht.

So manchem Polterabend hätte der entstandene Scherbenhaufen zur Ehre gereicht. „Ungeschickter kann man es auch nicht hinkriegen“, kommentierte der kleine Prinz die klirrende Darbietung. Aber zusehends spielte sich das Rathaus-Team hier immer besser ein und ließ nicht mehr allzu viel fallen: Die schließlich erklingenden Bravorufe waren verdient.

Große Fahrt im Schlauchboot

Als abschließender Höhepunkt stand eine Schlauchboot-Fahrt auf der Hauptstraßen-Egau an. Jeweils mit zwei Personen besetzt, mussten zwei Boote auf Möbeltransport-Rollbrettern durch einen Hindernis-Parcours gesteuert werden – bis zum Durchfahren eines von einem Rasensprenger verursachten Wasserfalls am Ende. Problem war für die Steuerleute Alfons Jakl und seine Hauptamtsleiterin Evi Saur, dass die Räder sich in alle Richtungen drehen konnten. So halfen auch die mit Pümpeln ausgestatteten Paddel nur wenig. Tatkräftige Hilfe einiger FVD-ler führte dann aber doch ins Ziel. Veronika Venus hatte lobende Worte für die Rathäusler parat: „Ihr hend euch richtig neighängt.“

Ganz ohne etwas erlittenen Spott zurückzugeben wollte es der Bürgermeister nicht bewenden lassen. In Reimform nahm er sich den Elferrat vor und erinnerte an wenig ruhmvolle Aktionen wie verlorene Schlüssel oder eine Rolltreppenfahrt in den Heidenheimer Schloss-Arkaden, wo man einem Rausschmiss nochmal entgangen sei.

Bestens amüsiert begaben sich dann Narren, Rathäusler und Zuschauer ins Bürgeramt, um die angekündigten letzten Vorräte der Gemeinde durch die durstigen Kehlen rinnen zu lassen.

Die weiteren Termine des Faschingsvereins

Seinen Höhepunkt erreicht das närrische Treiben des FVD am Faschingssonntag, 3. März, um 13.33 Uhr mit dem großen Umzug durch die Straßen der Gemeinde. Rund 2000 Aktive werden dazu erwartet.

Das Ende der Saison ist dann allerdings auch schon in Sicht. Als letzte Veranstaltung steht am Faschingsdienstag, 5. März, um 19.30 Uhr der Kehraus in der Egauhalle an (Saalöffnung 18.30 Uhr). Ein letztes Mal wird der FVD-Showblock 2019 „Campingwahn“ zu erleben sein. Die „Nightflyers“ spielen nochmals zum Tanz, ehe das traditionelle Faschingsbegräbnis den Abschluss der tollen Tagen besiegelt.