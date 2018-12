Steinheim Personalwechsel in Steinheim: Wann ist endlich ein Ende in Sicht?

Personalwechsel in Steinheim: Wann ist endlich ein Ende in Sicht?

Steinheim / Carolin Wöhrle

Kurz vor der Verpflichtung Holger Weises als Bürgermeister herrscht in der Steinheimer Verwaltung noch an zentralen Stellen Personalmangel. Die gute Nachricht: Besserung ist in Sicht.

Noch ist Holger Weise eigentlich Kämmerer. Sein Aufgabenspektrum umfasst derzeit aber gezwungenermaßen deutlich mehr als das. Und das gilt nicht nur für ihn: Die verbliebenen Mitarbeiter im Steinheimer Rathaus müssen momentan nämlich die Lücken füllen, die durch den Weggang von wichtigem Personal in den vergangenen Wochen und Monaten entstanden sind.

Die einzige Stelle im Ordnungsamt ist momentan noch unbesetzt, nachdem Petra Diepold bereits vor der Bürgermeisterwahl im Oktober ihren Weggang angekündigt hatte. Allerdings: Es zeichnet sich bereits ab, dass eine geeignete Nachfolge schon zum 1. Januar gefunden werden kann.

Eine weitere Stelle im Hauptamt wird zum 31. Dezember frei. Hier gibt es laut Rathaus bereits offiziell eine Nachfolgerin, die zum 1.Februar im Steinheimer Rathaus anfangen wird.

Geht: Tamara Luckas vom Hauptamt. © Foto: mb

Ebenfalls geht nun Tamara Luckas: Die stellvertretende Hauptamtsleiterin hat den Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung darüber informiert, das sie das Steinheimer Rathaus zum 1. Februar verlassen wird. Sie wird Hauptamtsleiterin in Waldstetten. Ein Aufstieg, zweifelsohne. In Steinheim muss aber natürlich auch für sie eine Nachfolge gefunden werden. Ihre Stelle wurde bereits im Staatsanzeiger ausgeschrieben.

Geht: Ortsbaumeister Hans-Peter Brenner. © Foto: Archiv, kdk

Kürzlich wurde zudem bekannt, dass sich auch Ortsbaumeister Hans-Peter Brenner nach 16 Jahren im Steinheimer Rathaus neu orientieren wird. Er geht zum Jahreswechsel nach Mutlangen und nimmt derzeit seinen restlichen Urlaub in Anspruch. Im Rathaus ist man zuversichtlich, dass auch seine Stelle bald neu besetzt werden kann.

Fehlt: Bürgermeister Olaf Bernauer. © Foto: mb

Und dann wäre da natürlich noch die Frage nach dem obersten Mitarbeiter der Gemeinde Steinheim: Bürgermeister Olaf Bernauer wurde seit seiner Abwahl nicht mehr in offizieller Funktion gesehen – nicht mehr im Rathaus, nicht mehr bei Gemeinderatssitzungen, nicht mehr bei öffentlichen Auftritten. Ob er derzeit noch krank geschrieben ist oder sich im Urlaub befindet, auch darüber gibt das Rathaus keine Auskunft. „Es handelt sich dabei um Personalangelegenheiten, die wir nicht weiter kommentieren“, erklärt Hauptamtsleiterin Beate Jung.

So oder so: Bernauer ist nicht da. Seine Aufgaben übernehmen bis zur Amtseinsetzung Holger Weises zum einen die verbliebenen Mitarbeiter im Rathaus, zum anderen seine rein ehrenamtlich tätigen Stellvertreter: Guido Rieberger hatte die Gemeinde beispielsweise bei den Sportlerehrungen repräsentiert. Walter Kraft leitet nach wie vor die Gemeinderatssitzungen, kommt zu Dienstbesprechungen ins Rathaus und übernimmt die Geburtstagsbesuche in der Gemeinde. Auch Mathias Brodbeck übernimmt in Vertretung offizielle Termine.

Kommt: der neue Kämmerer Stefan Kübler. © Foto: Archiv, cw

Die gute Nachricht: Die Stelle des Kämmerers konnte mit Stefan Kübler neu besetzt werden. Mittlerweile ist auch bekannt, wann er seine Arbeit in Steinheim aufnehmen kann: Er beginnt bereits am 1.Februar. Glücklicherweise, denn gerade momentan, während der Umstellung auf das neue doppische Haushaltssystem, mangelt es auch in der Kämmerei nicht an Arbeit.

Eine turbulente Zeit im Steinheimer Rathaus, zweifelsohne. Auch Hauptamtsleiterin Beate Jung gibt zu, dass die derzeitige Situation den Mitarbeitern viel abverlangt – aber: „Die Lage wird sich absehbar wieder bessern. Und wir bekommen das alles auch im Moment zum Wohl der Steinheimer gut hin.“

Holger Weise wird am 10. Januar verpflichtet

Noch Kämmerer, ab Januar dann Bürgermeister: Holger Weise wird am Donnerstag, 10. Januar, im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Albuchhalle verpflichtet. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Verpflichtung wird der Gottfried Braun (Freie Wählervereinigung) als dienstältester Steinheimer Gemeinderats übernehmen.