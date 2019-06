Acht Mitglieder wurden aus dem Nattheimer Gremium verabschiedet und machten am Ratstisch Platz für ihre neu gewählten Nachfolger.

Tischlein, wechsel dich: So könnte das Spiel bezeichnet werden, das jüngst in der Nattheimer Gemeinderatssitzung gespielt wurde. Acht Mitglieder des bisherigen Gemeinderates machten Platz für ihre neu gewählten Nachfolger und wurden in diesem Rahmen offiziell verabschiedet.

Das Gemeindeleben, so Bürgermeister Norbert Bereska, könne durch die Kommunalwahlen in Fünf-Jahres-Abschnitte eingeteilt werden – er selbst jedoch blickte an diesem Abend zurück bis in die 60er-Jahre, um die Entwicklungen und Errungenschaften der Gemeinde aufzuzeigen. Innerhalb von fünf Jahren könne eine Menge erreicht werden, und dennoch müsse immer an die folgende Generation gedacht werden: „Die Straße, die heute gebaut wird, ist die, über die die Kinder und Enkel später einmal gehen.“

Ehrungen und Lob

Den Blick auf die Zukunft richtete auch Erwin Schöfl, der nach 25-jähriger Tätigkeit in der Kommunalpolitik verabschiedet wurde. „Das ist eine lange Zeit, und ein komisches Gefühl, jetzt aufzuhören. Ich wünsche allen neuen Gemeinderäten, dass sie stets gute Entscheidungen treffen“, sagte Schöfl, der 1994 gewählt worden war und nicht nur stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD/Unabhängige war, sondern auch Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauwesen, Umweltfragen und Verkehr. Er erhielt die Ehrenurkunde, Ehrennadel und Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Das große Engagement rund um die Gemeinde und die örtlichen Vereine hob Bereska bei der Verabschiedung von Bernd Seizinger hervor. Seizinger war 1999 in den Gemeinderat gewählt worden, war stellvertretender Ortsvorsteher von Auernheim und Steinweiler, Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauwesen, Umweltfragen und Verkehr. Für seine 20-jährige kommunalpolitische Tätigkeit erhielt er die Ehrenurkunde und Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Immer nochmal nachgefragt

Frieder Schauz war 1990 in den Ortschaftsrat Fleinheim und 2004 in den Nattheimer Gemeinderat gewählt worden. Der stellvertretende Ortsvorsteher war auch Mitglied im Ausschuss für Bauwesen, Umweltfragen und Verkehr und stellvertretendes Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss und erhielt die Ehrenurkunde, Ehrennadel und Stele des Gemeindetags. „Wie oft hat man gesagt: ,Der Schauz schon wieder!’ – aber, und das ist liebevoll gemeint, das war gut so. Du hast Dir immer noch mal mehr Gedanken gemacht und immer noch einmal mehr nachgefragt“, sagte Bereska zum Abschied.

Verabschiedet wurde auch Helmut Gayer, der 1999 in den Ortschaftsrat und 2014 in den Gemeinderat gewählt worden war. Er war Mitglied im Ausschuss für Bauwesen, Umweltfragen und Verkehr und stellvertretendes Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Gayer erhielt die Ehrenurkunde und Stele des Gemeindetags.

Ebenfalls seit 2014 im Gemeinderat waren Michael Kinzler und Armin Kast. Beide waren Mitglied im Ausschuss für Bauwesen, Umweltfragen und Verkehr, Kast darüber hinaus im Verwaltungs- und Finanzausschuss, wo Kinzler stellvertretendes Mitglied war. Eine kurze Zeit nur waren Michael Gayer und Kerstin Schlüchter im Gemeinderat vertreten: Beide waren Anfang 2018 nachgerückt.

Günther Paschaweh (SPD/Unabhängige) fand parteiübergreifend die richtigen Worte: „Es war stets harmonisch mit euch, und die Partei hat nur in wenigen Fällen der Entscheidung eine Rolle gespielt. Ich hoffe, dass das auch künftig so sein wird.“

Und weil das anfangs angesprochene Spiel natürlich nicht „Tischlein, wechsel dich“ sondern „Bäumchen, wechsel dich“ heißt, durften alle verabschiedeten und neuen Gemeinderatsmitglieder einen kleinen Ginkgo-Baum mit nach Hause nehmen.