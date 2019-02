Hermaringen Räte drängen auf mehr Sicherheit am Bahnübergang

Hermaringen / Brigitte Malisi

Was tut sich in Sachen Sicherheit am Bahnübergang in Giengen? Gemeinderat Hans-Dieter Diebold hakte in der Sitzung am Donnerstag bei Bürgermeister Jürgen Mailänder nach.

Bereits nach dem jüngsten Unfall am Giengener Bahnübergang hatten die Hermaringer Gemeinderäte angeregt, durch verschiedene Maßnahmen möglichst rasch eine Verbesserung der Sicherheit zu erzielen. Das könnten Hinweisschilder sein, eine Blinkanlage und eine Kamera, die mit dem Stellwerk in Heidenheim verbunden ist. Sinnvoll sei aber auch ein Leitsystem, das den Lkw-Fahrern aufzeige, wo eine Wendemöglichkeit bestehe, so dass die Fahrer gar nicht in Versuchung kämen, rechtswidrig und mit möglicherweise gefährlichen Folgen am Bahnübergang rechts abzubiegen.

Wie Diebold schilderte, sei dies allen Fraktionen ein wichtiges Anliegen und gemeinsam abgesprochen. Man schlage weiterhin vor, mit den Vereinigten Filzfabriken Kontakt aufzunehmen, damit die Firma die Speditionen auf die problemlose Anfahrt aus Richtung Herbrechtingen hinweise.

Mailänder versprach, die Anregungen in ein Gespräch mit Giengens Oberbürgermeister Dieter Henle in der kommenden Woche mitzunehmen.