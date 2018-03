Herbrechtingen Radweg zur Vogelherdhöhle ist in Planung

Radweg zur Vogelherdhöhle ist in Planung

Herbrechtingen / Günter Trittner

Der Ausgangspunkt der neuen Radstrecke entlang der Landesstraße ins Lonetal ist die Leonhardskapelle in Bissingen.

Seit die Vogelherdhöhle im Rang eines Unesco-Welterbes steht, hat das touristische Interesse an einem Besuch des sie umgebenden Archäoparks weiter zugenommen. Für die Einwohner des Landkreises wäre dieser auch im Zuge einer Radtour zu schaffen. Bequem und deutlich sicherer ist es, wenn dies auf einem Radweg geschehen kann.

Ein touristischer Radweg, der die Charlottenhöhle mit der Vogelherdhöhle verbindet, ist derzeit erst eine gedankliche Skizze. Die Form eines Plans nimmt derzeit der Radweg an, der entlang der Landesstraße vom Ortsende Bissingen bis zur Welterbestätte führt. Die Stadt Herbrechtingen hat den Auftrag dazu an das Ingenieurbüro Kolb erteilt.

Neue Radstrecke etwa einen Kilometer lang

Der zirka einen Kilometer lange Radweg ist auch Teil der Radstrategie des Landesverkehrsministeriums, das alle Ober- und Mittelzentren für den Alltagsradverkehr über Hauptrouten verknüpfen möchte.

Der Lonetalradweg ist im Ausbauplan 2017 bis 2020 des Landes vorgesehen. Startpunkt des Radwegs am Ortsende von Bissingen ist an der Leonhardskapelle.

Für das Regierungspräsidium Stuttgart und in dessen Auftrag hat die Stadt Herbrechtingen die Zuständigkeit für die Planung übernommen. Dieter Frank, der Leiter des Fachbereichs Bau im Rathaus, geht davon aus, dass in wenigen Wochen das Ingenieurbüro Kolb erste Planentwürfe vorlegen kann. Diese werden dann mit den Trägern öffentlicher Belange abgestimmt. Bis Sommer, hofft Frank, können die fertigen Pläne dem Regierungspräsidium zugestellt werden. „Dann ist das Land wieder am Zug.“ Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Stuttgart stehen Mittel für den Radwegbau zur Verfügung, der auch im Planungszeitraum bis 2020 gebaut werden soll.

Letztes Teilstück schon gebaut

Hangabwärts mündet der neue Radweg in einen Rad- und Gehweg, der vom Wanderparkplatz zur Vogelherdhöhle führt. Dieser war im Zuge der Anlage des Archäoparks angelegt und rechtzeitig zu dessen Eröffnung im April 2013 fertiggestellt worden.