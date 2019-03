Leben Radler und Fußgänger gefährlich, wenn sie am Ortsausgang von Bolheim in Richtung Mergelstetten die Landesstraße überqueren wollen? Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten.

Gefährlich oder unauffällig. So weit liegen die Einschätzungen auseinander, wenn es um das Überqueren der Landesstraße am Ortsausgang von Bolheim in Richtung Mergelstetten geht. Für den gemeinsamen Fuß- und Radweg gibt es zwar eine Querungshilfe und es gilt für den Kraftverkehr zudem ein Tempolimit von 70 km/h. Dennoch bleibt bei manchen Passanten ein Rest von Unsicherheit.

Kommt ein Auto?

Denn der Blick schräg nach oben in Richtung Brenzbrücke bringt keine wirkliche Klarheit, ob ein Fahrzeug kommt. Das Geländer der Brücke nimmt die Sicht. Und das umso mehr, je kleiner die Person ist. Eltern mit Kindern, die lieber entlang der Brenz per Rad in den Ortskern von Mergelstetten fahren wollen, beklagen diesen Umstand besonders. Und auch dieser Fakt gehört zur Risikobeschreibung: Die Heidenheimer Straße ist die meist befahrene innerörtliche Verbindung in ganz Herbrechtingen. Die Landkreisverwaltung ihrerseits betont, dass ausgehend von einer Verkehrsschau im Jahr 2014, bei der die Verkehrsregelung überprüft worden war, diese hier auf den neuesten Stand gebracht wurde. Aus beiden Fahrtrichtungen würden die Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße durch das Gefahrzeichen „Radverkehr“ auf die Situation aufmerksam gemacht. An der Querungsstelle seien zudem für die Radfahrer die Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ aufgestellt.

Breite Aufstellfläche

Seitens des Amts wird auch darauf verwiesen, dass in der Straßenmitte eine Aufstellfläche mit einer Breite von 3,25 Metern gebildet wurde, die ein Überqueren der Straße einfacher mache. Radler und Fußgänger müssten sich beim Wechseln der Straßenseite jeweils nur auf eineFahrtrichtung konzentrieren.

Die Landkreisverwaltung hat sich für ihre Stellungnahme zudem beim Polizeipräsidium Ulm erkundigt. Die aktuelle Datenabfrage besagt, dass sich in den vergangenen acht Jahren an der Querungshilfe kein Unfall ereignet hat.

Kein Handlungsbedarf

Insofern, so die Landkreisverwaltung sei dieser Bereich aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht unaufällig. Wörtlich heißt es: „Nach alledem ist an der benannten Stelle aufgrund der örtlichen Verhältnisse keine Gefahrenlage gegeben, die das allgemeine Risiko der Beeinträchtigungen geschützter Rechtsgüter der Verkehrsteilnehmer übersteigen würde. Aus diesem Grund sind dort aktuell keine straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen geboten.“