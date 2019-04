Großes Blasorchester des Musikvereins Steinheim bekommt für Musicals mehrfach Standing Ovations.

Steinheim. Wie will man so etwas noch toppen? In seiner Konzertreihe „Meteoritmo“ hatte sich der Musikverein Steinheim mit seinem Großen Blasorchester unter seinem langjährigen Leiter Norbert Hann dieses Mal des Genres Musical angenommen. Ein alles andere als einfaches Unterfangen. Aber Probenfleiß und das hervorragende Zusammenspiel mit ebensolchen Musicaldarstellern Valerie Link (Freiburg) und Stefan Tolnai (Heidenheim) schenkten den annähernd 600 Konzertbesuchern Glücksmomente ohne Ende.

Mit einem Klassiker unter den Musicals, „Jesus Christ Superstar“, eröffnete das Große Blasorchester unter Norbert Hann dieses großartige Konzert. Und in Marita Kasischke hatte der Musikverein erneut eine Moderatorin gewonnen, die vielseitig beschlagen, elegant plaudernd durch den Abend führte. Das Genre Musical sei ja nun auch schon 100 Jahre alt; der Musikverein wurde vor 115 Jahren geboren. Was wohl die Gründungsväter zu diesem Musicalabend gesagt hätten?

Brillant dargeboten wurde nach „Tintin“ (arrangiert von Johan de Meij) aus den 1980er Jahren „Chess“. Fantastisch hier die Solisten an Oboe oder Flöte. Minutenlangen Beifall bekamen Valerie Link (als Kaiserin Sissi) und das Große Blasorchester für „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“.

Nach der Pause folgte Gershwins „Porgy and Bess“. Stürmischen Beifall gab es außerdem für Stefan Tolnai und dem Blasorchester bei „Aladdin“. Absoluter Höhepunkt aber war der „Tanz der Vampire“ im Zusammenwirken von Valerie Link und Stefan Tolnai. Selten erlebt man bei einem Konzert, dass es noch während der Aufführung zu spontanem Beifall im Stehen kommt und der Schlussapplaus Minuten dauert – mit vielen Bravo. Den Rufen nach Zugaben wurde gernbe nachgegeben. Klaus-Dieter Kirschner