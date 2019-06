Das Theater Ulm präsentiert seinen Spielplan in Neresheim.

Am Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr gibt es eine besondere Veranstaltung des Theaters Ulm. Intendant Kay Metzger, Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann und Vertriebsleiterin Karin Zeiler stellen im Katholischen Gemeindezentrum in Neresheim die kommende Jubiläumsspielzeit des Theaters und das Besucherring-Abonnement vor. Mezzosopranistin I Chiao Shih singt unter der Begleitung von Giovanni Piana am Klavier jeweils einen Auszug aus Massenets Oper „Cendrillion“ und aus Musical „Evita“.