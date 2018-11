Bolheim Schüler schicken Weihnachtspost an Soldaten

Bolheim / Elena Kretschmer

Als kleine Aufmerksamkeit für diejenigen, die das Fest der Liebe im Kriegsgebiet verbringen müssen, hat eine Klasse der Buchfeld-Grundschule Weihnachtskarten gestaltet.

Frisör, Zimmermann, Landwirt, Programmierer, Tierarzt, Soldat, Polizist – allesamt Berufe, welche Schüler der Klasse drei der Bolheimer Buchfeld-Grundschule auf bunten Kärtchen zusammengetragen haben. „Was meint ihr denn, wer Weihnachten vielleicht nicht so feiern kann wie die anderen?“, fragt Schulleiterin und Klassenlehrerin Ariane Fröhle in die Runde. Nach einigen Fehlversuchen hakt sie nach: „Was macht denn eigentlich ein Soldat?“ Sofort schnellen die Finger in die Höhe: „kämpfen“, „das Land schützen, wenn jemand angreift“, „mit Gewehren“, „im Krieg“. Zustimmendes Nicken.

Weihnachten ohne Papa

„Und die Frau Menzel, die heute hier bei uns ist, das ist die Mama vom Finn und die Frau von einem Soldaten. Finns Papa ist also Soldat“, erklärt Fröhle und möchte von Sonja Menzel wissen, wie sie dieses Jahr Weihnachten verbringen. „Der Finn und seine fünf Geschwister müssen leider alleine feiern, weil der Papa im Krieg ist und nicht nach Hause kommt.“

Daraufhin möchte ein Mädchen wissen, ob sie denn keine Angst hat, dass er nicht mehr zurückkommt? „Klar ist das gefährlich, aber da versuchen wir nicht dran zu denken“, erwidert Menzel.

„Sind Sie traurig, wenn Ihr Mann weg ist?“, fragt ein anderes Mädchen neugierig. Wenn er wegfliegt, sei es sehr schlimm, aber mit der Zeit gewöhne man sich daran. Außerdem sei Soldat ein toller Beruf, obwohl der neunjährige Finn öfter als andere auf seinen Papa verzichten müsse. In welchem Krisengebiet sich ihr Mann, der als Sanitäter tätig ist, derzeit aufhält, möchte Menzel nicht verraten.

„Habt ihr denn Lust, an Finns Papa und seine Kollegen Weihnachtskarten zu schicken?“, will Schulleiterin Fröhle wissen. „Jaaa“, schallt es begeistert durch den Klassenraum. Und schon bekommen die Kinder zwölf weiße Faltkarten mitsamt Umschlägen ausgeteilt. In Zweiergruppen schreiben sie die Worte „Frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und kommt gesund zurück!“. Darunter kommen denn ihre Namen und der Rest wird mit weihnachtlichen Motiven verziert.

Während die Kinder Weihnachtsbäume, Sterne, Geschenke, Schlitten, Adventskränze und Weihnachtsmänner malen, erzählt Sonja Menzel, dass es das erste Weihnachten ohne Finns Papa sein wird.

„Vergangenes Jahr war er über Nikolaus weg, kam aber vor Weihnachten heim. Heuer ist er seit September weg und kommt erst im Februar zurück.“ Auch seinen Geburtstag wird der Vater nicht mit seiner Frau und den sechs Kindern feiern können. „Für die Kinder ist das nicht einfach, aber wir sind hier sozial super eingebunden, sodass es viel Ablenkung gibt und schöne Sachen, die wir machen können. Außerdem telefonieren wir fast täglich mit Finns Papa.“

Die Aktion mit den Weihnachtskarten war Menzels Idee. „Denen bedeutet das schon viel, wenn sie so etwas bekommen.“ Ihr Mann habe vergangenes Jahr an Nikolaus sogar vor Freude über sein Geschenk geweint.

Den Kindern erklärt sie schließlich noch: „Wenn ihr fertig seid, nehme ich die Karten mit nach Hause, stecke alle in einen großen Umschlag und schicke sie dann an den Einsatzort.“ Das passiere per Feldpost, was im Schnitt um die zwei Wochen dauere. „Ich schreibe dazu, dass sie die Post erst an Weihnachten aufmachen dürfen und bestimmt schicken sie euch auch irgendwas zurück.“

Karten mit ein bisschen Liebe

Schulleiterin Fröhle betont noch, dass nicht alle der zwölf deutschen Soldaten eine Familie haben: „Manche sind ganz allein und denen tut das auch gut, wenn sie mit der Weihnachtskarte aus Bolheim ein bisschen Liebe geschickt bekommen“, weiß sie.