Für die Suche nach menschlichen Überresten im Sontheimer Mordfall weitet die Polizei ihre Sperrung aus. Andere Gerüchte werden dementiert.

Im Fall des getöteten 59-jährigen Mannes aus Sontheim/Brenz sucht die Polizei weiterhin nach dessen Leiche bzw. menschlichen Überresten. Vor allem im Garten eines Wohnhauses, das der Familie der drei unter Mordverdacht stehenden Männer gehört, laufen die Sucharbeiten auf Hochtouren. Immerhin wurden dort bereits vergangene Woche menschliche Überreste gefunden, die die Polizei dem 59-jährigen Opfer zuordnet.

Ermittler brauchen mehr Platz

Seit Dienstag ist nun nicht nur der Garten dieses Hauses mit einem Sichtschutz abgedeckt, sondern auch die vor dem Haus verlaufende Mühlstraße bis zur Einmündung in die Lange Straße für den Verkehr gesperrt. Wie Polizeisprecher Wolfgang Jürgens auf HZ-Nachfrage mitteilt, hat dies aber nichts damit zu tun, dass inzwischen weitere Teile der Leiche gefunden wurden – auch wenn derlei Gerüchte im Umlauf sind.

Vielmehr gehe es darum, dass die Ermittler mehr Platz zur Unterbringung ihres Werkzeugs, Materials und ihrer Maschinen benötigen. Außerdem gelte es sicherzustellen, dass die Sucharbeiten vollkommen ungehindert ablaufen werden können. „In aller Ruhe und abgedeckt“, wie Jürgens beschreibt.

Kein Durchkommen für Fußgänger und Pkw-Fahrer

Die direkten Anwohner wurden von der Polizei per Flugblatt über die Ausweitung der Absperrung informiert. Betroffen sind davon sowohl Pkw-Fahrer als auch Fußgänger. Aus jetziger Sicht soll die Sperrung in dieser Form noch bis zum 18. Juni, also zwei Wochen, aufrecht erhalten werden.

Wie berichtet hat sich der Mordverdacht inzwischen ausgeweitet. Und zwar sowohl in Bezug auf die mutmaßlichen Täter als auch auf deren Opfer. Nachdem die Polizei anfangs von einem Opfer ausgegangen war, steht seit Ende vergangener Woche der Verdacht im Raum, dass es neben dem 59-jährigen Sontheimer zwei weitere Opfer gibt. So seien im Umfeld des 54-jährigen Verdächtigen und dessen ebenfalls unter Mordverdacht stehender 30- und 32-jähriger Söhne bereits 2008 und 2014 zwei Männer spurlos verschwunden.

22- und 38-Jähriger verschwunden

Bei dem ersten Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um den damals 22-jährigen Ehemann der Tochter, bzw. Schwester der Verdächtigen. Beim zweiten Mann geht es um den späteren Freund der Tochter, der zum Zeitpunkt seines Verschwindens 38 Jahre alt war.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 54-jährige Verdächtige allein für den Tod des ersten Mannes verantwortlich ist. Bei der zweiten Tat werden alle drei verdächtigt. Beim jüngsten Fall stehen wiederum der Vater und sein 32-jähriger Sohn unter Verdacht.

Nach Beweisen wurde auch bei Müllentsorgungsfirmen gesucht, da Teile der Leiche des 59-Jährigen entlang der A7 im Müll entsorgt worden sein könnten.

