Nattheim Müssen Nattheimer Kinder nach Fleinheim in den Kindergarten?

Nattheim / Joelle Reimer

Die Nattheimer Kindergärten sind im kommenden Jahr gut ausgelastet – mit Ausnahme von Fleinheim. Im Gemeinderat kam die Frage nach einer möglichen Krippe-Lösung für die Teilorte auf.

Eine sehr gute Auslastung der Kindergärten in Nattheim und freie Plätze in Fleinheim: So kann die derzeitige Situation in Sachen Kinderbetreuung in einem einzigen Satz zusammengefasst werden. Wobei dabei die „sehr gute“ Auslastung doch etwas genauer betrachtet werden muss, denn im Prinzip heißt es nichts anderes, als dass das Platzangebot eher knapp bemessen ist. Für die Gesamtgemeinde werden zwar im Kindergartenjahr 2018/19 bei 209 erwarteten Kindern 214 Plätze zur Verfügung gestellt – also mehr als genügend – doch in den Nattheimer Teilorten ergibt sich dann bei näherer Betrachtung teilweise ein ganz anderes Bild. So sind beispielsweise in Auernheim und Steinweiler bei 34 Kindern nur 22 Plätze vorhanden.

„Dank der zentralen Vormerkung, die wir eingeführt haben, können wir aber schon sagen, dass die Plätze insgesamt ausreichen. Es ist eher so, dass nicht allen Eltern der Wunsch-Kindergarten ermöglicht werden kann“, sagte Nattheims Hauptamtsleiter Matthias Hauf in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ein Teil der Auernheimer und Steinweiler Kinder würde deshalb beispielsweise nach Nattheim oder gleich nach Neresheim ausweichen. „Aber ganz zur Not hätten wir ja noch Steinweiler als Joker“, sagte Bürgermeister Norbert Bereska und spielte auf den seit 2009/10 geschlossenen Kindergarten Abraxas an.

Freie Plätze in Fleinheim

In Fleinheim hingegen sind im kommenden Kindergartenjahr 25 Plätze vorhanden, jedoch gibt es nur zehn Kinder – „deshalb werden dann auch manche Nattheimer Eltern auf Fleinheim verwiesen, wenn es in Nattheim eng wird“, sagte Bereska. Mit Blick in die Zukunft erwartet die Gemeindeverwaltung eine Entspannung der Situation – vor allem in Nattheim und Auernheim/Steinweiler. Zum einen, weil die Kinderzahl leicht sinkt und für das Jahr 2019/20 mit nur noch 192 Kindern gerechnet wird, zum anderen, weil mit der Verlegung des katholischen Kindergartens in die Wiesbühlschule die Option einer zusätzlichen Gruppe gegeben sein wird.

Dennoch sorgte die Tatsache, dass derzeit einige Nattheimer Kinder die Einrichtungen anderer Gemeinden besuchen, für Diskussionsstoff im Gemeinderat. Hier fielen vor allem die Ausgaben und Einnahmen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleiches bei der Aufnahme auswärtiger Kinder ins Auge. Denn: Für zwölf Kinder aus Nattheim und Auernheim, die Einrichtungen anderer Gemeinden besuchen, fielen 2017 Kosten in Höhe von 25 500 Euro an. Im Gegenzug nahm die Gemeinde für 13 auswärtige Kinder aus Heidenheim, Großkuchen, Dischingen, Oggenhausen und Königsbronn rund 15 600 Euro ein.

Krippe-Lösung für die Teilorte?

„Warum unterscheiden sich diese Beträge so dermaßen, wenn doch die Kinderanzahl fast gleich ist?“, wollte Gemeinderat Wolfgang Bernhard (BWV/CDU) wissen. Die Zuschüsse, so Bürgermeister Bereska, würden sich je nach Altersgruppe unterscheiden. „Das bedeutet, dass viele unserer U3-Kinder in andere Orte gehen und Nattheim mehr Kinder im Alter von fünf oder sechs Jahren aufnimmt. Das zeigt doch, dass wir an einer Krippe-Lösung auch für die Teilorte arbeiten müssen“, so Bernhard.

Kindertagespflege, Schulen und Ganztagesbetreuung

Im Rahmen der Kindertagespflege gibt es aktuell vier Tagesmütter in Nattheim. Betreut werden drei Kinder unter drei Jahren und drei Kinder über sechs Jahren, im Alter zwischen drei und sechs Jahren gibt es derzeit keine Tageskinder.

An einem Tiger-Modell (Tagesbetreuung in geeigneten Räumen) hat sich aktuell eine Kindheitspädagogin interessiert gezeigt. Sie hat vor, den stillgelegten Kindergarten Abraxas in Steinweiler dafür zu nutzen. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung wurden die Räumlichkeiten bereits besichtigt und für geeignet befunden. Nun geht es darum, eine Qualifikation über den Kindertagesverein zu absolvieren und entsprechende Nachweise zu erbringen. Es ist geplant, dass dieses Modell zum 1. September 2018 starten könnte. Dort könnten dann bis zu fünf Kinder betreut werden. Zusätzlich wird ein Bedarf in den Randzeiten und für U3-Kinder gesehen.

An der Wiesbühlschule in Nattheim sind Stand Oktober 2017 181 Schüler in den Klassen eins bis vier gemeldet. An der Grundschule in Auernheim waren es zum selben Zeitpunkt 33 Schüler.

Die Ganztagesbetreuung nehmen an der Wiesbühlschule derzeit 73 Schüler in Anspruch. Das dortige Flexi-Modell wird gut angenommen. An der Grundschule Auernheim sind sechs Schüler und zwei Kinder des Bildungshauses in der Ganztagesbetreuung angemeldet.