Am Osterwochenende gibt es Kunst und Musik in Birkenried.

Viel los ist am Osterwochenende im Kulturgewächshaus Birkenried: Zum einen wird ein dreitägiger Flamenco-Workshop (20., 21. und 22. April) mit Ari la Chispa angeboten, wozu auch ein Schnupper-Workshop am 20. April gehört. Zum anderen wird an Ostersonntag, 21. April, der in Dillingen geborene Pianist und Komponist Robert Christa von 14 bis 17 Uhr auf der Bühne seine Musik, die irgendwo zwischen Jazz und Klassik eingeordnet werden kann, präsentieren.

Darüber hinaus bieten der Skulpturenpark Birkenried und die Galerien ein breites Spektrum an Kunst, und ab 22. April startet ein Bildhauer-Workshop mit Michael Kasvinge aus Simbabwe.