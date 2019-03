Die Gesellschaft der Staudenfreunde lädt zu einem Vortrag in Gussenstadt ein.

Die Gesellschaft der Staudenfreunde lädt am Sonntag 24. März, um 14 Uhr zu einem Vortrag ein. Jutta und Klaus-Dieter Meissner zeigen den zweiten Teil ihres Vortrags über Peru. Jutta Meissner leitet die Gruppe Steingartenpflanzen und alpine Stauden des Vereins in Stuttgart. Im Vortrag geht es nicht nur um alpine Pflanzen, sondern auch um Land und Leute in Peru. Die Veranstaltung findet im Feuerwehrmagazin in Gussenstadt (An der Turnhalle 6) statt. Gäste sind willkommen.