Private Gartenfreunde bieten am 11. Mai wieder ihre Pflanzen an.

Zum Beginn der Gartensaison findet am Samstag, 11. Mai, zum siebten Mal ein Pflanzenflohmarkt am Ortsrand von Gussenstadt statt. Von 9 bis 13 Uhr wird Grünes und Blühendes aus privater Hand angeboten. Veranstalterin Leonie Santo will mit dem Markt ein Forum für Menschen bieten, die sich für Pflanzen und Gärten begeistern. Mit Ablegern aus Privatgärten sind auch Mitglieder der Gesellschaft der Staudenfreunde vertreten. Sie widmen sich vor allem mehrjährigen Pflanzen. Darüber hinaus sind auch allerlei Accessoires rund um den Garten, Zeitschriften und Bücher zu finden.

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr parallel zum Pflanzenflohmarkt ein Vortrag angeboten: Um 11 Uhr spricht Georg Krause über pflegeleichte Alternativen zum Schottergarten. Der Diplom-Biologe aus Gerstetten kennt pflanzliche Alternativen zu Rasen- oder Schotterflächen, die wenig Arbeit machen und dazu noch biologischen Nutzen bieten.

Die Veranstaltung findet auf der Wiese am Ortsausgang von Gussenstadt in Richtung Bräunisheim statt. Wer spontan noch einen Stand anmelden will, kann dies unter Tel. 07323.952487 oder per E-Mail an leonie.santo@freenet.de tun. Es werden keine gewerblichen Anbieter und keine Stände mit gewöhnlichen Flohmarktartikeln angenommen.