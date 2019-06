Am Pfingstwochenende veranstaltete der Musikverein Harmonie Sontheim wieder sein Pfingstfest.

Bei der „Spring-Dance-Party" am Samstag sorgten DJ Flexxx und DJ Bigzz für Partystimmung. Traditioneller wurde es am Sonntag. Bei deftigen Speisen spielten die Blaskapellen der Musikvereine Stadtkapelle Niederstotzingen, der Eintracht Bächingen und natürlich der Musikverein Harmonie Sontheim auf.