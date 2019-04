Der frühere katholische Gemeindepfarrer in Herbrechtingen, Alwin Nagy, hat vor wenigen Tagen seinen 75. Geburtstags gefeiert.

Herbrechtingen/Ravensburg. Immer noch ist Alwin Nagy ziemlich rastlos unterwegs: Ein Pfarrer zwischen den Welten, der ein halbes Jahr in seiner Wahlheimat Ravensburg und das andere halbe Jahr in den Basisgemeinden Argentiniens zubringt und als Seelenhirte Enormes leistet.

Dieses rastlose Unterwegssein hat er wohl mit der Muttermilch in sich aufgenommen. 1944 war seine hochschwangere Mutter aus Rumänien geflüchtet. Unterwegs kam der kleine Alwin zur Welt. Mutter und Kind fanden in Ravensburg Unterschlupf, während der Vater an der Front im Krieg war. Der aufwachsende Alwin fand bei den Ministranten Anschluss, bestand am Spohn-Gymnasium sein Abitur.

Das Theologie-Studium führte Nagy nach Tübingen und München. Die großen Theologen Josef Ratzinger, Hans Kühn und Karl Rahner prägten ihn. Noch mehr in Herz und Seele Nagys drang das Zweite Vatikanum unter Papst Johannes XXIII.

Nach der Priesterweihe im Jahre 1969 diente Alwin Nagy als Jugendpfarrer zunächst in Ulm, dann in Stuttgart, war dann von 1982 – 1990 in Santiago del Estero und lernte dort die Basisgemeinden kennen und wie Christen dort leben. 1990 verlieh ihm der damalige Bischof und spätere Kardinal Walter Kasper die Pfarrei Herbrechtingen. Bis 2000 blieb Nagy und hinterließ prägende Spuren. Vielen öffnete er das Herz für die Not der Christen in Argentinien und etliche folgten ihrem Seelsorger in befristete Hilfseinsätze nach Lateinamerika.

Ab 2000 war Nagy dann mit dem Segen der Diözese Stuttgart-Rottenburg zunächst in Fernandez. 30 Filialgemeinden umfassten der Sprengel. Es folgten 2010 der Ruf nach Bariloche und danach der Einsatz (bis 2015) in der Diözese Quilmes in Nachbarschaft zu Buenos Aires. Nagy blieb seinem Grundsatz ein Leben lang treu: „Mit einem Ohr am Volk, mit dem anderen im Evangelium und dann fragen: Was ist heute meine Aufgabe?“ Der Seelsorger erlebte Basisgemeinden, die im wahrsten Wortsinne unter freiem Himmel hausten.

Dankbar ist Nagy der Heimatdiözese dafür, wie sie sich der Flüchtlinge annimmt. Für Deutschland wünscht er sich, dass Kirche wieder mehr in die Familien kommt. Die Kinder sollten wieder mehr vom Glauben erfahren und die Menschen mehr miteinander ins Gespräch kommen.