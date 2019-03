Der Verein zur Förderung der Krankenpflege in Gerstetten hat 1519 Mitglieder. Insbesondere die Angebote der Aktion „Senioren helfen Senioren“ werden stark nachgefragt.

Michael Maisenbacher ist der neue Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Krankenpflege. Der 36-jährige Gerstetter Pfarrer löste damit seinen Kollegen Pfarrer i.R. Alfred Hägele ab, der in seiner Laufbahn bereits in drei verschiedenen Gemeinden Krankenpflegevereine geleitet hatte und auf ein 32-jähriges Erfahrungspotenzial zurückgreifen konnte. Für ihn macht der Vorsitz durch seinen Amtsbruder Maisenbacher auch deshalb Sinn, „weil kirchliche und diakonische Arbeit zusammengehören“.

Aktuell zählt der Krankenpflegeverein 1519 Mitglieder. Der Ruf eines „sterbenden Vereins“ geht ihm angesichts des hohen Altersdurchschnitts seiner Mitglieder schon seit Jahren voraus. Unter seinem Dach ist inzwischen aber die Initiative „Senioren helfen Senioren“ und die Hospizgruppe entstanden.

Beim Verein fest angestellt und häufig angefragt ist außerdem die Sozialpä­­dagogin Martina Müller. Sie versammelt Trauernde zum Gedankenaustausch um sich und kennt sich in der Vielzahl der notwendigen Hilfestellungen aus, etwa dann, wenn ein Pflegefall eintritt oder wenn ihre Klienten in eine schwierige Lebenssituation geraten sind. Außerdem leitet sie ehrenamtlich die Hospizgruppe.

27 neue Mitglieder, 74 Sterbefälle

Diese Dienste haben dem Verein 2018 allein 27 Neumitglieder eingebracht, wenngleich die „Neuen“ die Zahl der Sterbefälle nicht ausgleichen konnten. Auf die hohe Belastung, die die Betreuung von Demenzkranken mit sich bringt, ging Martina Müller ein und sprach von falscher Scham, dann, wenn eine Auszeit ansteht und Fremdkräfte gebraucht würden. Die Pflegenden bräuchten Freiräume. Die Hospizgruppe habe 2018 acht Sterbende begleitet und menschliche Nähe vermitteln können. Gewürdigt wurde dabei der Besuchsdienst von Schwester Margarete Banzhaf im Pflegeheim.

Vor sieben Jahren hob der Männerkreis „55 plus“ die Aktion „Senioren helfen Senioren“ (ShS) aus der Taufe. Lotte Schmidt saß zusammen mit Elisabeth Lang seit Anbeginn an der Schaltstelle und schilderte anhand der Statistiken den fast explosionsartigen Aufstieg. Aus ursprünglich einmal 227 Einsatzstunden seien in sieben Jahren 4000 Stunden geworden. Hinter der Einsatzleitung stünden, so Schmidt, 47 Helfer parat, die 123 Klienten unter die Arme greifen können, wenn Begleitungen zum Arzt, Betreuungen zu Hause oder Hilfen in Haus und Garten angestanden hätten. Wichtig sei dabei das „Geschenk an Zeit“, das die ShS-Helfer mitbrächten.

In guter Gesellschaft fühlte sich Elisabeth Dauner, die Stellvertreterin des Bürgermeisters, als sie feststellen konnte, dass im Krankenpflegeverein für alle Ämter gute Kandidaten bereitstünden. Sie seien ein Segen für die Gemeinde. Karl-Ludwig Fink würdigte am Ende der dreistündigen Versammlung die ausscheidenden Vorstandsmitglieder und hob vor allem Dr. med. Alexandra Palzer hervor, die für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.