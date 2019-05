Wolfgang Bayer kommt bereits zum dritten mal nach Zang.

Pfarrer Wolfgang Bayer wird am Sonntag, 2. Juni, um 18 Uhr in die Kirche nach Zang kommen und dort sein neues kabarettistisches Programm vortragen. Bayer, in Zang nach seinen Auftritten „Dimpfelbach sucht den Superpfarrer“ und „Mach’s nochmal Martin“ schon bekannt, schlüpft hierzu in die Rolle des Pfarrers Thomas B. Kappler, blickt auf ein langes Pfarrersleben zurück und beschäftigt sich mit Themen wie: „Schöner Wohnen im Pfarrhaus“ und „Überleben im Klassenzimmer“.