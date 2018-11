Syrgenstein Per Blind Date zum neuen Prinzenpaar

Syrgenstein / HZ

Beim Start in die fünfte Jahreszeit hat die Bachtalia am Samstag ihre närrischen Regenten 2019 vorgestellt.

Schon als Eiskönigin bei den Tanzminis träumte die kleine Mia Leni Baumann davon, einmal den kleinen Hofstaat der Faschingsgesellschaft Bachtalia als Prinzessin anführen zu dürfen. Als Prinz kam für sie dabei nur einer in Frage: Jorgo Stathakopoulos – ihr bester Freund. Jorgo fand die Idee spitze und hat natürlich sofort Ja gesagt. So regieren dieses Jahr Ihre Lieblichkeit Prinzessin Mia Leni I. und Seine Tollität Prinz Jorgo I. über die Nachwuchsnarren der Bachtalia.

Die beiden Kinder sind sieben Jahre alt und Banknachbarn in der Bachtal-Grundschule in Bachhagel. Während Mia Leni bereits seit drei Jahren bei der Bachtalia ist, steigt Jorgo gleich als Prinz ein. Sie freuen sich jetzt schon auf die gemeinsame Zeit und die Fahrten auf dem Prinzenwagen.

Auf Anhieb sympatisch gefunden

„Eines Tages werde ich mal als Prinzessin da oben stehen“ – das war der Wunsch von Nicole Ruf. Die 33-Jährige kam durch ihre Tochter zur Bachtalia und war bisher nur passives Mitglied. Dennoch stand ihr Entschluss fest, wenn es die Möglichkeit gibt Prinzessin zu werden. In der neuen Faschingssaison wird ihr Wunsch nun wahr.

Es musste nur noch ein Prinz her. Mit Andree Ambrossat war dieser gefunden. Der 19-jährige Prinz tanzt eigentlich im Showtanz der Bachtalia und ist daher in närrischen Kreisen kein Unbekannter. Jedoch kannten sich die beiden künftigen Regenten zuvor gar nicht. Kurzerhand wurde also ein Blind Date organisiert – und die beiden fanden sich auf Anhieb sympathisch. Als Ihre Lieblichkeit Prinzessin Nicole II. und Prinz Andree I. stehen sie nun an der Spitze des großen Hofstaats der Bachtalia.

Beide Prinzenpaare haben am Samstag, 5. Januar 2019, ihren ersten großen Auftritt beim Hofball in der Bachtalhalle Syrgenstein. pm

Am 11. Dezember beginnt in der Geschäftsstelle der Raiffeisenvolksbank Donau-Mindel in Bachhagel der Kartenverkauf für den Hofball am 5. Januar.