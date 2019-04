An Karfreitag, 19. April, findet um 17 Uhr eine Passionsmusik in der Klosterkirche Königsbronn und um 19 Uhr in der Galluskirche Brenz statt.

An Karfreitag, 19. April, findet um 17 Uhr eine Passionsmusik in der Klosterkirche Königsbronn und um 19 Uhr in der Galluskirche Brenz statt. Das „Forum Vokale“ Königsbronn, begleitet von Florian Stölzel an der Truhenorgel, singt Choräle aus der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, welche von liturgischen Lesungen von Pfarrer Christoph Burgenmeister in Königsbronn und von Pfarrer Rolf Bareis in Brenz ergänzt werden. Der Eintritt ist.