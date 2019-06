Heimaterde aus vier Ländern wurde gemischt für eine Eiche im jetzt eingeweihten Jardin de la Paix in Colombelles. 70 Steinheimer waren bei der symbolkräftigen Feier in der Normandie mit dabei.

Sichtlich Spaß machte es den Gemeindeoberhäuptern aus Colombelles (Frankreich), Steinheim (Deutschland), Kornaka (Niger) und Novaci (Nord-Mazedonien) als sie in einem großen Bottich Erde aus den vier Kommunen angerührt und damit die Grube des schon früher gepflanzten Baums auffüllten. Mit seinem „Garten des Friedens“ wie auch mit dem Denkmal für die Gefallenen der Kriege hat Colombelles ein Alleinstellungsmerkmal. Die Stelen mit den Namen der Kriegstoten aus den vier Kommunen waren 2017 enthüllt worden.

Vor etwas mehr als 250 Personen wurden eben an dieser Gedenkstätte zu den Klängen des „Tattoo“ und der Nationalhymnen Blumengebinde niedergelegt. Die Veteranen senkten ihre mitgebrachten Fahnen. Grundsätzliche Reden zum Thema Erinnern, Krieg und Frieden hielten die Bürgermeister Marc Pottier (Colombelles) und Holger Weise (Steinheim). Da die Erlebnisgeneration der Kriege aussterbe, sei es an allen Nachfahren, niemals zu vergessen, welche Folgen ein Krieg für die Zivilbevölkerung wie für die Kriegsparteien habe. Immer wieder müsse man sich die Ereignisse vor Augen führen und alles unternehmen, dass nie wieder Krieg ausbreche, mahnte Pottier.

Weise nannte die jetzige Einweihung des Jardin de la Paix „ein großes Ereignis in der Geschichte Colombelles“ und ein Sinnbild „für Freundschaft und Frieden in Europa“: „Frieden ist ein hohes Gut, das wir, die Nachkriegsgeneration, mit Sicherheit nicht hoch genug schätzen, weil für uns der Frieden ein Normalzustand ist.“ Eine kürzlich aufgestellte Holzskulptur, die die Entstehungsgeschichte des Steinheimer Beckens erzählt, möge in Colombelles immer an Steinheim erinnern, wünschte Weise.

Erst vor 33 Jahren sei die Partnerschaft zwischen Colombelles und der Albuchgemeinde besiegelt worden, sagte Weise und freute sich, dass die Verbindung auf breiter Basis von Bürgern und Vereinen getragen werde. Es könne aber auch noch mehr getan werden – entsprechende Gespräche würden geführt. Besonders wünschte sich Weise wieder einen Schüleraustausch, der bislang an den unterschiedlichen Schulsystemen krankte und neuerdings beeinträchtigt wird, weil Colombelles seine weiterführenden Schulen verloren hat. Deshalb freute es Steinheims Bürgermeister besonders, dass unter der Leitung von Frank Raudies etwa 20 Hillerschüler mit in die Normandie gekommen waren.

Klassen der Grundschule Colombelles und die Hillerschüler trugen dann bepflanzte Blumentöpfe und kleine Kunstwerke in den Friedensgarten. Die bemalten Pflastersteine werden allerdings noch fest in ein Betonbett verlegt.

Auf Normandie-Rundreise

Bei der einwöchigen Rundreise der Steinheimer durch die Normandie wurde zunächst die Landungsküste besucht. Der weltberühmte Teppich, der die Geschichte des Nationalhelden Wilhelm der Eroberer erzählt, wurde in Bayeux bestaunt. Eine Tagestour führte zum Mont Saint Michel. Die Deutschfranzösin Andrea Hippe führte die Vielgereisten an die Blumenküste nach Honfleur und Deauville und in die dem Gedenken an auf See gebliebener Seefahrer gewidmete Wallfahrtskirche Notre Dame de Grace.

Erika Edler, die Präsidentin des Partnerschaftskomitees, und ihr Stellvertreter Alfred Mahlau hatten eineinhalb Jahre lang diese Tour vorbereitet. Insgesamt wurden 2600 Kilometer zurückgelegt.