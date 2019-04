Siebtklässler der Bibrisschule erarbeiten eine Gutscheinaktion, basteln Osterkarten und spenden den Erlös an die Welthungerhilfe.

Im evangelischen Religionsunterricht erarbeiteten Siebtklässler der Bibrisschule eine Oster-Grußkarten-Aktion. Die Umsetzung sah so aus, dass Lehrer und Schüler in den großen Pausen gegen eine Spende Gutscheine erwerben konnten, um innerhalb der Schule Ostergrüße zu verschicken. Die Schüler bastelten dann die insgesamt 40 Grußkarten und verteilten sie am letzten Schultag vor den Osterferien. Den gesamten Erlös dieser Aktion spendeten sie der Welthungerhilfe.