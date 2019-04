Die Kultur-Initiative präsentiert am Ostersonntag, 21. April, ab 20.30 Uhr in der Gemeindehalle ihre traditionelle Oster-Rocknacht mit viel Live-Musik.

Bächingen. Die Kultur-Initiative präsentiert am Ostersonntag, 21. April, ab 20.30 Uhr in der Gemeindehalle ihre traditionelle Oster-Rocknacht mit viel Live-Musik. Zu Gast ist wieder einmal die Cover-Band „U 44 aus Höchstädt, die Klassiker von „AC/DC“ bis „Led Zeppelin“ versprechen. Im Vorprogramm ist erstmals die Dillinger Party-Rockband „E-SD“ zu erleben. Eintrittskarten sind im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim und in allen HZ-Geschäftsstellen erhältlich.