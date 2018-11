Steinheim Ortsbaumeister Hans-Peter Brenner verlässt Steinheim

Steinheim / Klaus-Dieter Kirschner

Ortsbaumeister Hans-Peter Brenner wechselt von Steinheim nach Mutlangen. Ein Blick zurück zeigt, was alles über und unter der Erde für die Zukunft der Albuchgemeinde getan wurde.

Steinheim braucht einen neuen Ortsbaumeister. Hans-Peter Brenner hat nach 16 Jahren erfolgreicher Arbeit auf dem Albuch in Mutlangen eine neue berufliche Herausforderung gefunden. „Ich bin eigentlich ein halber Steinheimer. Aber den vielen Nebel in Herbst und Winter werde ich bestimmt nicht vermissen“, sagt Brenner und es schwingt doch ein wenig Wehmut mit.

Drei Bürgermeister hat der gelernte Bautechniker erlebt und staunt beim Blick zurück, was in diesen Jahren so alles geworden ist. Die Investitionssumme dürfte viele Millionen Euro betragen. Vieles sieht man nicht, weil es vergraben wurde in den Ausbau der Wasserversorgung oder der Abwasserbeseitigung. Brenners Bilanz ist auch Spiegelbild des Auf und Ab bei den kommunalen Finanzen: Wegen der verordneten Konsolidierung konnte Steinheim sich in der Ära Schaller nicht so viel im Hochbau leisten wie unter seinem Nachfolger Olaf Bernauer.

Die Ära Schaller

Als Hans-Peter Brenner nach Steinheim kam, lag die im Bauprogramm deutlich abgespeckte Sanierung der Albuchhalle in den letzten Zügen. Während Schallers acht Bürgermeisterjahren wurde besonders viel Geld durch die Eigenbetriebe ausgegeben und hier natürlich auch von entsprechenden Zuschüssen profitiert. Zur Verbesserung der Wasserversorgung wurden der Hochbehälter Weiler errichtet, der Hochbehälter Steinhirt erneuert und um eine Wasseraufbereitungsanlage ergänzt. Das Pumpwerk im Hirschtal wurde als wesentliches Standbein der Wasserversorgung ertüchtigt.

An der Adlerstraße in Söhnstetten entstand für die Abwasserentsorgung ein Regenrückhaltebecken, gänzlich neu gebaut wurde das Rückhaltebecken am Galgenberg in Steinheim. Söhnstetten wurde per Fernleitung an die Sammelkläranlage Mergelstetten angeschlossen und danach die Söhnstetter Kläranlage schräg gegenüber vom Steinbruch Wager abgebrochen. Wer erinnert sich noch daran, dass in Söhnstetten nach der Einweihung der Seeberghalle am Ende der Amtszeit von Schallers Vorgänger Dieter Eisele die alte Festhalle abgerissen und neben einigen Parkplätzen der Rote Platz gestaltet wurde?

Die Bürger sehen sie nicht, die Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Steinheimer Rathauses. Neben der Realschule wurde nach dem Abbruch des Hauses Clement ein großer Parkplatz samt Wendeschleife für die Schulbusse Wirklichkeit. Der Bauhof am Krummen Weg erhielt große Maschinenhallen, Baugebiete entstanden am Colombeller Weg und im Königsbronner Feld. Saniert bzw.ausgebaut wurden die Schwabstraße, die Straße zur Ziegelhütte und die Kappelstraße.

Die Ära Bernauer

Südlich des Schulzentrums Steinheim wurde am Steinhirt ein Kinderhaus errichtet, das dann in der Ära Bernauer eingeweiht werden konnte. Mit dem Bauen hatte es unter Bernauer kein Ende. Der finanzielle Spielraum war nach der Konsolidierung deutlich besser. Die Generalsanierung der Realschule zog sich lange hin, desgleichen die Modernisierung der Wentalhalle samt Neubau eines Blockheizkraftwerks. Aufgrund der Betonschäden und anderer Mängel war die Sanierung des Rathauses samt Erweiterung der Fahrzeugboxen und Räumlichkeiten der Feuerwehr eine echte Herausforderung und ein Millionen-Vorhaben.

Gebaut wurde aber auch für die Feuerwehr im Teilort Sontheim. Modernisiert wurde der Kindergarten unterm Sonnenschein.

Abgebrochen wurde die Getreidemühle an der Forststraße in Steinheim. Die Gemeinde, so Brenner, sorgte für die Räumung des Areals. Und mit dem Zukauf wesentlicher Teile des Pfarrgartens konnten dort Wohnblocks baulich begonnen werden. Augenfällig bleibt der Neubau der Mensa neben der Realschule wie auch in der Albuchhalle die Erneuerung der Heizungsanlage samt Einbau eines Blockheizkraftwerks.

Nicht vergessen wird Hans-Peter Brenner die Einweihung der Rettungsrutsche am Grundschulgebäude der Philipp-Friedrich-Hiller-Schule. Die Generalsanierung der Grundschule übergibt Brenner gewissermaßen als „unvollendete Sinfonie“: Ein Teil der Partitur ist jedenfalls gespielt, lacht Brenner. Alles läuft nach Plan, doch Bauende wird hier erst 2019 sein. Gleiches gilt für die Kirchstraße in Söhnstetten.

Und im Tiefbau wurde in den vergangenen Jahren die Kanalsanierung vorangetrieben, das Pumpwerk Sontheim wie auch die Hochbehälter Steinheim-Nord und Küpfendorf auf die Herausforderungen der Zukunft umgestellt.

Wesentliche Weichenstellungen in Sachen Hochwasserschutz erfolgten schon in früheren Jahren. Doch nicht alles konnte bis dato baulich verwirklicht werden. Als Beispiel nennt Brenner auf Nachfrage das Retentionsbecken im Lerztäle. Es bleibe spannend und es bleibe wahrlich noch genug zu tun, sagt der scheidende Ortsbaumeister. Er kündigt weitere Kanalbefahrungen mit der Kamera an und hält einen weiteren Abwasserkanal in der Albuchstraße als Entlastung für die Kanäle in der Hauptstraße für notwendig. Auch sei ja eine Ableitung des Oberflächenwassers auf dem Steinhirt ins Ried noch nicht verwirklicht. Das viele Wasser habe beim Bau der Mensa wie beim Kinderhaus sehr wohl Probleme bereitet.

Ganz am Ende der Begegnung versichert Hans-Peter Brenner: „Steinheim war immer mein Traumjob. Steinheim hat alles und viel zu bieten und könnte eigentlich zufrieden sein.“