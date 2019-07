Christian Barten spielt auf der Neresheimer Holzhey-Orgel.

Unter dem Motto „Faszination Holzhey-Orgel“ findet am Sonntag, 7. Juli, ein festliches Orgelbenefizkonzert in der Abteikirche von Neresheim statt. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Der international renommierte Konzertorganist und Kirchenmusiker Christian Barthen wird an der weltberühmten Holzhey-Orgel Orgelwerke von Johann Sebastian Bach (1685-1750) spielen. Die Neresheimer Orgel der Abteikirche, gebaut von Johann Nepomuk Holzhey, soll in absehbarer Zeit einer Revision, einer Ausreinigung und Reparatur der Prospektpfeifen, unterzogen werden.