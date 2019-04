Das Orchestra Mondo spielt im Kulturgewächshaus Birkenried.

Am Samstag, 27. April, um 20 Uhr geht das Orchestra Mondo in Birkenried auf Weltreise: Von Italien bis Argentinien, von Frankreich bis zum Balkan spielt sich die Gruppe durch die Musikwelt. Das Quartett hat Tangos, Gypsy-Swing und Tänzen vom Balkan im Repertoire. Italienische Balladen finden sich im Programm genauso wieder, wie ein amerikanischer Swing. Die vier Musiker Anja Baldauf (Akkordeon, Melodion), Claus Wengenmayr (Piano), Dennis Wendel (Kontrabass) und Stefan Baldauf (Schlagwerk) erinnern an fast vergessene Melodien. Reservierungen unter tickets@Birkenried.de