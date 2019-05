Das Benedikt-Maria-Werkmeistergymnasium veranstaltete ein Frühjahrskonzert.

Wieder einmal veranstaltete das Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium Neresheim das alljährliche Frühlingskonzert in der Härtsfeldhalle. Die Bigband unter der Leitung von Anne Ditsche startete mit „One note Samba“, „My favorite Things“ und „Surfin´ U.S.A.“ ins Programm. Ruhigere Töne stimmte Sarah Mesić an, die mit ihrer Stimme das Publikum mit Pinks „A Million Dreams“ in ihren Bann zog. Das Jazz Trio bestehend aus Louis Steier (Saxophon), Luca Sager (Drums) und Alexander Sawwa (Klavier) präsentierte die Stücke „Morning Tune“ und „By the way“ in perfekt abgestimmtem Zusammenspiel. Anschließend entführte der Chor der Klassen fünf bis zwölf sowie der Eltern-Lehrer-Freunde-Chor unter Leitung von Josef Huber das Publikum in die Welt des Musicals „The Phantom of the Opera“, begleitet durch David Böss am Klavier. Der junge Pianist glänzte auch beim vierhändigen Klavierspiel mit Musiklehrerin Anne Ditsche. Einen Höhepunkt lieferte das Orchester mit einem Medley aus Leonard Bernsteins „West Side Story“. Sanft und gefühlvoll spielten sie auch das Intermezzo aus „Carmen“, bevor das feierliche „Prélude“ aus Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“ das Konzert mit einem fulminanten Paukenschlag beendete.