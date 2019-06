Der „Blaue Abend“ der Opernfestspiele in der Königsbronner Hammerschmiede machte Lust auf die kommende Saison.

Lang war er, der „Blaue Abend“ der Opernfestspiele am Dienstag in der ausverkauften Hammerschmiede in Königsbronn: Es ging schon fast auf Mitternacht zu, als die letzten der 200 Gäste heimwärts zogen. Also über vier Stunden Programm – das ist üppig, das erfordert Sitzfleisch.

Aber ehrlich: Worauf hätte man verzichten mögen bei dem, was die Solisten der beginnenden Saison der Opernfestspiele unter der Leitung und Moderation von Marcus Bosch da so appetitlich und beschwingt angerichtet hatten?

Musikalische Wundertüte

Tatsächlich auf gar nichts von dieser musikalischen Wundertüte, bei der sich zu Schlagern wie „Ja, ja, der Chianti-Wein“ der Schostakowitsch-Walzer, zum chilenischen Traditional Alberto Ginastera die russische Romanze „Schwarze Augen“ im noch schwärzeren Bass, zum afrikanischen Folksong mit den für hiesige Ohren so fremdartigen und doch so reizvollen Klicklauten die Habanera aus „Carmen“ , zu „Wien, Wien, nur du allein“ Verdis „Macht des Schicksals“ gesellte?

Sage und schreibe 18 Solisten der Opernfestspiele, drei Pianisten – Marcus Bosch noch nicht eingerechnet, der auch am Flügel Platz nahm und begleitete – waren da an diesem Abend, so viel wie nie zuvor, und es würde den Rahmen sprengen, hier alle namentlich und in ihrer Rolle bei „Pique Dame“ zu nennen. Freilich: Alle präsentierten ihre musikalische Visitenkarte und machten ordentlich Lust auf die Saison – da funkelte nicht nur die Juwelen-Arie aus Gounods „Faust“, da funkelten auch die Stimmen, und es donnerten Beifall und Begeisterungsrufe.

Das Drei-Gänge-Menü – eine sowohl lukullische als auch logistische Meisterleistung rund um Kalb, Knödel und Kerbelgelee von „Widmanns Löwen“ – hatte freilich einen weiteren Löwen-Anteil am Gelingen des Abends. In entspannter Atmosphäre entwickelte sich fast so etwas wie eine Sommernachtsparty: Gutes Essen, gute Getränke, und immer wieder sprang jemand auf, um etwas zum Besten zu geben. Das ging fast schon familiär zu, insbesondere im musikalischen Nachtisch nach dem kulinarischen Nachtisch.

Barbier mit Schwips

Da war die Stimmung bereits so locker, dass auch die Darbietungen immer heiterer wurden. Beispielsweise präsentierte der legendäre Figaro aus dem „Barbier von Sevilla“ seine nicht minder legendäre Arie mit einigen komödiantischen Einlagen, vor allem aber einem höllischen Tempo, das den begleitenden Pianisten ins Schwitzen gebracht haben dürfte. Und da war das lässige „Schwips-Lied“ von Johann Strauß aus „Eine Nacht in Venedig“, der mit berauschendem Text unterlegten Annen-Polka, zu der der ganze Saal und sogar der Schoß eines Zuschauers als Bühne für herrliche Spielszenen zum Liedvortrag genutzt wurden.

Und als schließlich Heidenheims Antwort auf „Die drei Tenöre“ auf der Bühne stand und mit Glanz und Gloria „Granada“ gab, da war der Gipfel des Genusses erreicht. Wie definierte Marcus Bosch zu Beginn des Programms den „Blauen Abend“? „Tolle Stimmen, tolles Essen, tolles Publikum.“ Und Letzteres würde noch anfügen „tolles Programm“. Für das es sich durchaus lohnt, lange auszuharren.